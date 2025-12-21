高雄茶行竟拿下國防部標案！ 郭正亮分析真相：關鍵人物「黃鴻鈞」有前科不能出面

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導

國防標案近期連連引發爭議，最近國防部海軍司令部又爆出一起伺服器標案及維護標案，是由高雄一間資本額僅10萬元的「鴻璋茶業」的茶葉公司得標。前立委郭正亮近日揭露這起標案的關鍵人物名叫黃鴻鈞，因為之前涉及詐欺不能出面，因此以工讀生的身分，找別人公司來掛名，這個比較接近真相。

郭正亮在《新聞大白話》節目中分析，鴻璋茶業底下有位多次詐欺、偽造投標資料的「工讀生」叫做黃鴻鈞，因為被判刑不能出面，所以「老關係」還在，而他找到了一些標案，但自己不能出面，因此找別人公司來掛名，這個比較接近真相。

郭正亮揭露，黃鴻鈞曾拿下高雄、台南、交通部、金管會等政府標案，但國防部的兵推系統維護這個案子，因帶有機密性質，必須親自到營區去看。郭正亮還推測，可能是因為利潤沒有那麼好，所以大公司不一定願意標，但因完全沒有資格限制，現在才引發一連串爭議。

郭正亮進一步分析，黃鴻鈞自己的公司本來是有資格去標的，但因為有前科不能標，所以才找茶行掛名來標；郭正亮更指出，黃鴻鈞被人家查到，曾經給前高雄市議員、現任高雄市觀光局長高閔琳政治獻金，還是有一點政治關係。

國民黨立委徐巧芯也質疑，鴻璋聘請的「工讀生」，實際上是過往以資訊公司名義投標政府標案的「鈞威科技」負責人黃鴻鈞；黃鴻鈞之前曾涉及三起偽造廠商資格投標，包括投標立法院，被發現且拒絕給付，後來甚至提告立法院長韓國瑜敗訴；且法務部也告他詐欺，判刑確定。

徐巧芯直指，黃鴻鈞劣跡斑斑，照理來說應該要被國防部列為黑名單，結果他卻將公司以「茶行」名義轉移給林姓負責人，林一下說兩人沒關係，一下又說以工讀生名義回聘黃鴻鈞、說是技術支援。這擺明就是惡名在外的「鈞威科技」，為了繼續投標政府標案，使用朋友的茶行名義去標國防部標案，實際上卻還是自己在做。

徐巧芯更指出，被判詐欺的黃鴻鈞，卻繼續以鴻璋「工讀生」的名義進入營區進行資安設備維運服務，國防部明知黃遭詐欺確定，還可以進入營區工作，這樣廠商及人員控管，我們還能對國防部有信心嗎？



