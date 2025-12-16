高雄茶行資本額10萬得標國安敏感標案 負責人喊冤：相關證照上百張

鴻璋茶業已從三民區遷至鹽埕區。圖／翻攝自Google Maps

國防部軍購標案再爆出爭議，國民黨立委王鴻薇、羅智強15日召開記者會爆料，內容具敏感性涉及資安及國安的2022年國防部海軍司令部伺服器標案及維護標案，得標的竟然是一間資本額僅10萬的茶葉公司「鴻璋茶業」，且前負責人至少涉及3起偽造廠商資格遭判刑的紀錄，近10年平均得標標案金額達到1000萬，今年又再度得標國防部標案，狠酸「維護方法是要到國防部泡茶」。對此，現任負責人喊冤表示，自己具有資工專業，具有上百張相關證照，合法投標，目前正著手將公司分流更名，避免遭到外界持續誤會。

王鴻薇指出，鴻璋茶業前負責人黃鴻鈞，過去至少涉及3起遭判刑的偽造廠商資格投標案，可是國防部非但沒有將其列入黑名單，今年又再度讓他得標國防部標案，近10年平均每年得標1000萬的標案，至少9件標案涉及國防部，被抓包資格偽造後，遭到拒絕給付，竟然還提告韓國瑜，最後以敗訴收場。

除立法院案件之外，黃鴻鈞其他多次偽造廠商資格投標對象，包括國立台南藝術大學、法務部，甚至遭到法務部提告詐欺判決確定。對此，王鴻薇也不解，這種廠商及負責人不但沒有被列入黑名單中，還能持續得標政府相關標案，代表政府採購顯然有極大問題。

王鴻薇表示，由黃鴻鈞擔任負責人的公司國防相關標案紀錄，還有得標2018年國防部海軍司令部左營後勤支援指揮部公開招標的「聯合對抗戰術模擬系統電腦兵棋系統維護」案，痛批這種偽造資格的劣質廠商，連兵推系統都可以得標維護，「是把國防當開玩笑嗎？」羅智強則表示，黃鴻鈞在同個地址另設鈞威科技有限公司、鈞立科技有限公司，長年得標中央部會、國防部、中南部縣市的資安標案，根據經濟部資料檢視，該茶業公司在2022年底才更換公司所營事業資料，增加相關電腦及資安業務，結果隔年就得標國防部標案。

針對國防部近期接連爆發爭議，王鴻薇質疑，國防採購是跟室內裝修公司買炸藥、跟鞋商可以買子彈，讓茶業公司維護國防兵推系統，這些荒謬的案例，如何能讓人信任國防部的專業？放心國家安全？羅智強更直言，「這些案子背後的人，不就是最大的國安疑慮嗎？」

據判決書內容，黃鴻鈞擔任鈞威科技有限公司負責人，在民國107年時，在明知不具有甲級電器承裝業執照的情況下，指示不知情的下屬偽造相關執照，參與法務部行政執行署花蓮分署「網管型網路交換器採購案」標案，最後被發現後立即遭到撤銷決標，黃男遭判處4月徒刑，緩刑2年，須支付公庫6萬元。

對於資格遭到質疑，還被外界稱為「被茶葉耽誤的資訊天才」，據《中時電子報》報導，鴻璋茶業現任負責人林怡君表示，自己跟黃鴻鈞皆為電腦資工專業，有上百張相關證照，公司營業登記的項目包括電腦設備、軟體零售批發與維護等，約在4年前因為興趣開始經營茶行，並在經營之餘投入政府標案增加收入，與黃鴻鈞共同執行標案。

對於外界質疑標案有油水可撈，林怡君表示，「若真有油水，我還需要在這裡辛苦包茶嗎？」為避免再度遭到誤解，已著手將旗下2家公司分流，原本的鴻璋茶業更名為鴻良電腦，專門承攬電腦設備相關的業務。



