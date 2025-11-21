高雄菜頭粿驚現「水晶球碎片」！業者承認疏失遭衛生局開罰

高雄市鳥松區的一家菜頭粿粉漿蛋餅店近日發生一起食品安全事件。一名消費者在20日購買菜頭粿加蛋時，意外咬到類似「玻璃」的碎片，隨即向店家反映。業者坦承，這是因為其女兒在店內玩耍時不慎將一個水晶球的碎片掉入菜頭粿漿中。雖然業者事後已對消費者進行退費處理，但該事件引發了公眾對食品安全的擔憂。

衛生局前往該店稽查，現場檢視食材及成品未發現異物。（圖/高雄市衛生局提供）

據了解，有民眾在社群平台Threads上發文指出，他向該店購買1份菜頭粿加蛋，吃第1口時就咬到碎碎的東西，剛開始還以為是蛋殼，還咬碎後吞下肚，沒想到吃第2口的時候就被異物刺到口腔，吐出一看竟是不規則像玻璃的異物，原PO隨後即打電話給業者反映情況，不料業者卻坦承是女兒在玩耍，不小心把水晶球丟進菜頭粿漿裡面，而店家的處置方式僅僅是讓原PO把餐點帶回店內退款，讓原PO感到很傻眼。

高雄市衛生局接獲投訴後，立即前往該店進行稽查。儘管現場檢查未發現異物，但業者承認曾接獲消費者反映餐點內有異物，並確認存在疏失。衛生局依據《食品安全衛生管理法》，對該業者開罰金額介於3萬元至300萬元之間。

此外，稽查過程中也發現該店存在其他衛生缺失，包括現場分裝品未標註品名及從業人員未進行健康檢查等問題。衛生局已要求業者限期改善，若未改善將依食品安全法第8條及第44條，另處6萬元至2億元罰鍰。

衛生局呼籲業者應加強從業人員的衛生教育與管理，以維護消費者的食品安全。消費者若對食品安全有疑慮，可撥打1950消費者服務專線或市府消費者服務中心反映。

