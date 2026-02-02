高雄華夏協會傳愛到榮家 喚起長輩青春記憶

記者林睿奕／綜合報導

為傳遞社會溫情與營造樂齡生活，高雄市華夏社會關懷服務協會日前來到屏東榮譽國民之家，舉辦充滿愛與歡笑的關懷表演活動，為長輩們帶來溫暖又愉快的午後時光。

活動由多位表演者接連登臺，帶來〈葡萄成熟時〉、〈感恩的心〉、〈站在高崗上〉等多首膾炙人口的經典金曲。當熟悉的旋律一響起，立刻喚起長輩們的青春記憶，不少人情不自禁跟著輕聲哼唱、打拍子，甚至相互分享當年聽歌的趣事，現場洋溢著濃濃的懷舊氛圍。表演過程中，掌聲、笑聲此起彼落，氣氛熱絡又溫馨，讓人深刻感受到音樂跨越時空的療癒力量。

屏東榮家主任李秦強表示，誠摯感謝高雄市華夏社會關懷服務協會不辭辛勞遠道而來，為榮家帶來精采且富有溫度的藝術饗宴，表達對長輩們的用心關懷。榮家不僅是一處提供生活照護的機構，更是長輩們安心頤養天年的「家」，期盼透過多元活動，讓長輩的生活更加豐富、有感、有笑聲。

高雄市華夏社會關懷服務協會前往屏東榮譽國民之家，為長輩們帶來溫暖又愉快的午後時光。（屏東榮譽國民之家提供）