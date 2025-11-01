高雄萬聖節遊行7萬人嗨翻衛武營 陳其邁化身「演唱會工作人員」

「2025高雄萬聖節」活動最高潮，創意裝扮遊行在衛武營藝術文化中心登場。 圖：高雄市教育局/提供

[Newtalk新聞] 「2025高雄萬聖節」活動進入最高潮，今(1)日晚間在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，吸引超過上萬名市民與親子共襄盛舉。高雄市長陳其邁驚喜現身同歡，並宣布遊行開始，以「地味萬聖節」為主題，別上耳麥、戴上黑帽子，化身「演唱會工作人員」致敬，並持續推動高雄演唱會經濟，沿途還與民眾熱情互動、揮手合影，現場氣氛熱烈，驚呼與笑聲不斷。

今天在衛武營的高雄市萬聖節活動參與民眾相當熱絡，一整天下來達到30萬人，晚上創意裝扮遊行最高潮時全場近7萬人；現場在繽紛燈光與音樂節奏中，巨型22公尺「大南瓜」再次成為全場焦點，搭配360度光影秀閃耀夜空，營造濃厚的萬聖節氛圍。

遊行活動由六福村「墓碑鎮」團隊打頭陣，帶來精心設計的「搞怪行軍秀」，緊接著是來自各校與社區的創意裝扮隊伍，有小吸血鬼、小女巫、骷髏勇士與糖果精靈等角色輪番登場，精彩萬分。陳其邁與孩子們擊掌、玩自拍，還向觀眾撒糖果，現場掌聲與歡呼聲不斷。

現場民眾熱情參與萬聖節創意裝扮遊行，沿途有著萬聖節造景與燈光特效，南瓜燈、骷髏人、巫師帽閃耀街頭，親子裝扮更是成為全場焦點。許多家長帶著孩子化身小吸血鬼、小女巫參與遊行，氣氛溫馨又趣味；年輕人發揮創意融合流行元素，裝扮成獵魔女團、Saja Boys男團等kpop一起變裝搞怪，將高雄萬聖節遊行營造成時尚嘉年華。

教育局長吳立森表示，「2025高雄萬聖節」延續去年度超大南瓜主軸，從10月31日至11月2日連續3天舉辦，活動內容包括燈光秀、舞台表演、親子互動與百攤特色市集，深受小朋友喜愛的東森YOYO家族哥哥姐姐也登台帶動氣氛，吸引大批粉絲圍觀，明日是活動壓軸，將有紙風車劇團的精采演出。

今年活動同時結合觀光局「Wild Wild野生活」，總計設置超過100攤文青風與在地風格市集，集結手作創意、美食小吃與節慶周邊商品，讓民眾在享受節慶氛圍之餘，也能體驗高雄多元文化與生活創意。

陳其邁(中)現身萬聖節創意裝扮遊行，別上耳麥、戴上黑帽，化身「演唱會工作人員」。 圖：高雄市教育局/提供

陳其邁(中)、邱議瑩(右一)、吳立森(左二)參與萬聖節創意裝扮遊行。 圖：高雄市教育局/提供

新上國小校長王彥嵓(中)扮成鏟子超人加入創意裝扮遊行。 圖：高雄市教育局/提供

六福村「墓碑鎮」團隊帶來「搞怪行軍秀」。 圖：高雄市教育局/提供