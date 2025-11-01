即時中心／顏一軒報導

喂！武營來搞怪！「2025高雄萬聖節」於衛武營國家藝術文化中心盛大登場，今（1）日全日累計吸引30萬人到訪，晚間創意裝扮遊行進入最高潮時，全場更湧入近7萬人。市長陳其邁今晚出席萬聖節遊行派對，以時下最流行的「地味」裝扮，化身演唱會工作人員，串場與大小朋友驚喜互動，共度萬聖節歡樂時光。





今年萬聖節活動主打燈光秀、裝扮遊行、舞台演出及百攤市集。最受矚目的22公尺巨型南瓜矗立衛武營，以360度環景投影上演全台最大南瓜光影秀；六福村墓碑鎮惡靈團隊首度入侵高雄，領軍遊行打造最吸睛又驚悚的「搞怪行軍隊伍」；明（2）日活動更精彩！下午2點與4點有深受小朋友喜愛的YOYO 家族哥哥姐姐最活潑的帶動跳表演，下午四點半則有國內知名的紙風車劇團精彩壓軸演出，不容錯過！

廣告 廣告

快新聞／高雄萬聖節首移師衛武營 陳其邁「地味」裝扮超吸睛

陳其邁今晚現身萬聖節遊行派對，今年走低調的地味裝扮，變身成演唱會的工作人員，呼應高雄演唱會場次熱潮不斷，沿途與大小朋友互動致意。（圖／高市府提供）

陳其邁市長晚間現身遊行派對，宣布遊行隊伍出發。他今年以社群媒體熱門話題「地味萬聖節」裝扮登場，一身黑衣黑褲黑帽、戴上對講機，胸前掛上大大的工作證，手拿交通指揮棒化身演唱會工作人員，呼應高雄演唱會熱潮不斷。他一路揮舞交通指揮棒，沿途與大小朋友互動致意，氣氛熱烈，受到民眾熱情歡迎。

快新聞／高雄萬聖節首移師衛武營 陳其邁「地味」裝扮超吸睛

巨型南瓜燈超吸睛。（圖／高市府提供）

參與派對的小朋友們，也盛裝打扮成小幽靈、小骷髏、小蝙蝠、小巫師及迷你吸血鬼等超萌造型，換上各式吸睛又搞怪的萬聖節服裝，手戴限量發放的造型氣球手環，使出渾身解數盡情搗蛋搞怪、吸引目光，大批人潮擠爆衛武營。

「六大鬼怪主題裝置」共同打造出1000盞南瓜燈大道，「不給糖就搞怪」鬼怪商號給糖站前也擠滿小小萌鬼伸手討糖。遊行當日下午2時起發放限量紀念品萬聖節造型氣球手環，吸引親子爭相領取。

此外，衛武營另一側同步舉辦野營派對「Wild Wild野生活」，現場融合休閒文青風與神秘鬼怪風兩大主題，設置超過百攤文青及在地風格市集，集結手作創意、美食小吃與節慶周邊商品，讓民眾在享受節慶氛圍之餘，體驗高雄多元文化與生活創意，為市民帶來結合創意、觀光與節慶的全方位體驗。





原文出處：快新聞／高雄萬聖節首移師衛武營 陳其邁「地味」裝扮超吸睛

更多民視新聞報導

狂賀！陳其邁率高雄拿最多獎 名列「永續幸福城市獎」六都第2

支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了

邱議瑩火大了！喊告邱毅誣指「3大弊案」 再轟柯志恩尖酸刻薄

