高雄萬聖節 衛武營吸引近7萬人創意裝扮遊行

（中央社記者張已亷高雄1日電）「2025高雄萬聖節」創意裝扮遊行，今天晚上在衛武營國家藝術文化中心登場，現場在最高潮時吸引近7萬人，市長陳其邁化身「演唱會工作人員」與民眾互動，驚呼與笑聲不斷。

高雄市政府教育局表示，市長陳其邁晚上現身遊行同歡，以「地味萬聖節」為主題，別上耳麥、戴上黑帽子，化身為「演唱會工作人員」，致敬辛苦工作人員，同時推動高雄演唱會經濟，並沿途與民眾揮手合影、擊掌，還向觀眾撒糖果，掌聲與歡呼聲不斷。

高市教育局說明，萬聖節活動吸引大批民眾，根據統計，衛武營今天全天人潮約有30萬人，晚上創意裝扮遊行最高潮時，全場近7萬人。在繽紛燈光與音樂節奏中，巨型22公尺「大南瓜」成為全場焦點，搭配360度光影秀閃耀夜空，營造濃厚萬聖節氛圍。

高市教育局發布新聞稿指出，遊行活動由六福村「墓碑鎮」團隊打頭陣，帶來精心設計的「搞怪行軍秀」，接續是來自各校與社區的創意裝扮隊伍，有小吸血鬼、小女巫、骷髏勇士與糖果精靈等角色。

高市教育局表示，遊行沿途有萬聖節造景與燈光特效，南瓜燈、骷髏人、巫師帽閃耀街頭，許多家長帶著孩子化身小吸血鬼、小女巫參與，現場氣氛溫馨趣味，還有許多年輕人發揮創意融合流行元素，裝扮成「Kpop 獵魔女團」等一起變裝搞怪，將遊行營造成時尚嘉年華。

高雄市政府教育局長吳立森指出，「2025高雄萬聖節」延續去年超大南瓜主軸，從10月31日至11月2日連續3天舉辦，活動內容包含燈光秀、舞台表演、親子互動與百攤特色市集，深受小朋友喜愛的「YOYO家族」哥哥、姐姐也登台帶動氣氛，吸引大批粉絲圍觀，明天是活動壓軸，將有紙風車劇團帶來精采演出。

吳立森說，今年活動同時結合高雄市政府觀光局「Wild Wild野生活」，總計設置超過100攤文青風與在地風格市集，集結手作創意、美食小吃與節慶周邊商品，讓民眾在享受節慶氛圍之餘，也能體驗高雄多元文化與生活創意。（編輯：謝雅竹）1141101