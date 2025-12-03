高雄萬豪打造最華麗跨年夜 林凡、林芯儀開唱點亮2026「迎光翱翔」

高雄萬豪酒店將於12月31日晚間在8樓萬享大宴會廳盛大舉辦「迎光翱翔2026跨年派對」，以頂級桌宴與澎湃Buffet雙主軸盛情迎賓，並邀請「療癒天后」林凡與「億萬歌姬」林芯儀輪番開唱，以深情嗓音與爆發力舞台陪伴民眾倒數迎接2026。活動同步祭出總價值近20萬元的豪華抽獎，從住宿券到專業護理療程一應俱全，打造南台灣最華麗的跨年盛典。

↑圖說：「療癒天后」林凡(左)將於高雄萬豪酒店跨年派對現場帶來熱播台劇片頭曲，勾起觀眾心中熟悉的戲劇記憶。「億萬歌姬」林芯儀(右)將於高雄萬豪酒店跨年派對現場帶來電影同名主題曲，以強大爆發力與情緒張力陪伴賓客在倒數時刻迎向新年。（圖片來源：高雄萬豪酒店提供）

今年跨年舞台卡司星光熠熠，林凡將演唱《五天幾年》等經典代表作，以溫柔卻強大的情感穿透力喚起劇迷記憶；壓軸登場的林芯儀則以破億點擊的《等一個人咖啡》與多首熱門曲目炒熱氣氛，兩位實力唱將以療癒與力量交織的音樂能量，引領全場進入最動人的倒數時刻。

↑圖說：宴會廳主廚以名貴食材匠心烹調的八道極致珍饌，帶來米其林級的跨年饗宴(實際菜色依當日供應為主)。（圖片來源：高雄萬豪酒店提供）

餐飲設計是今年跨年夜的另一大亮點。Buffet區自晚間9點供應至11點，設置八大主題餐檯，從沙拉、海鮮冷盤、炸物、西式熱食到義大利麵、甜點飲品等應有尽有，經典紅酒燉牛肉、水牛城辣雞翅、坦都里雞等料理無限享用，讓賓客邊聽演唱邊大啖珍饈。選擇宴席圓桌的賓客，則可品嘗以鱘龍魚、魚子醬、波士頓龍蝦、日本松茸與吉品鮑等頂級食材精心打造的七道饗宴級珍饌，從海陸到湯品皆彰顯主廚匠心。

↑圖說：高雄萬豪酒店跨年派對將抽出近20萬元的豐富獎品，從住宿、餐飲到身心放鬆一次包辦，讓參與者有機會在新年開端就迎來一份大禮。（圖片來源：高雄萬豪酒店提供）

現場抽獎同樣備受期待，總價值近20萬元的獎項包含台中桃園大溪威斯汀、台北萬豪酒店等住宿券，以及高雄萬豪多間餐廳餐飲禮券與Swisspa專業護理療程，讓幸運賓客在新年伊始就享有豪華禮遇。

高雄萬豪酒店表示，今年以「好聽、好吃又好玩」的跨年企劃全面升級，希望帶給市民一場集美饌、音樂與驚喜於一身的夢幻之夜。活動已於官方線上購物平台開放報名，名額有限，預期將再掀跨年熱潮。

