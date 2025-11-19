高雄萬豪推「普發加碼回饋」 年底餐飲聚會最強檔吸睛亮相

【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄萬豪酒店響應政府普發政策，自11月20日至12月14日推出限時「普發加碼活動」，以全館餐廳共同參與的方式，為年末餐飲市場再添一波熱度。活動期間，只要於館內指定九間餐廳單筆消費達指定門檻，即可獲得餐飲回饋券，讓民眾在享受星級美饌的同時，也能將普發效益加倍放大。活動不限平假日，成為團聚、慶祝與尾牙聚餐的熱門選項。

本次加碼範圍涵蓋館內九大特色餐廳，包括皇怡咖啡廳、京翠港式飲茶、豪享自助餐廳、京享蔬食百匯餐廳、皇豪中餐廳、皇饕牛排館鐵板燒、美享地餐廳、京樂日本料理餐廳及京心咖啡廳，從港式點心、國際自助百匯、中西式佳餚到日式料理與咖啡輕食，選擇多樣豐富。依單筆消費不同，賓客可獲得不同份量的餐飲抵用券，可於全館指定餐廳使用（部分包廂不適用），並享有彈性抵用方式與無折抵上限的便利。抵用券使用期限一路延長至2026年2月28日，但春節部分日期不適用，相關規範以券面公告為主。

高雄萬豪酒店表示，希望藉由此次活動，讓賓客以更具回饋感的方式體驗館內多元餐飲，不論是家庭聚餐、節慶慶祝或企業宴請，都能感受到萬豪團隊的熱忱與質感服務。活動為限時推動，建議民眾提早安排，以免錯過優惠時機。更多活動資訊請至高雄萬豪酒店官網查詢。（圖╱高雄萬豪酒店提供）