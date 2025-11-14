高雄萬豪聖誕美饌全攻略 A5和牛、鐵板燒、繽紛甜點一次滿足

▲M烘焙坊即日起至12月31日推出繽紛節慶甜點，多款聖誕樹與禮物造型甜點，為年末派對增添甜蜜焦點。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄萬豪酒店迎接聖誕佳節，館內餐廳推出節慶限定美饌，從法式經典料理、頂級鐵板牛排到繽紛甜點，一次滿足味蕾與視覺享受。

美享地餐廳12/24-12/28呈獻八道式聖誕套餐，從清新爽口的煙燻鮭魚佐魚子醬，到濃郁甘甜的海膽佐康堤乳酪，再到軟嫩多汁的A5和牛肋眼，每道料理都細細演繹冬日的溫暖滋味，入席賓客還可獲得法式甜點、紀念拍立得與手寫卡片，並享酒水優惠。

▲高雄萬豪酒店自即日起於大廳裝飾8米聖誕樹，今年以「幻彩奇緣」為主題，樹身裝飾著各式色彩斑斕的彩球、星願禮物盒與麋鹿雪撬，營造濃厚聖誕氛圍。

廣告 廣告

皇饕牛排館鐵板燒同日帶來節慶套餐，主餐可選日本A5和牛肋眼、美國頂級牛排、鱈場蟹腳等頂級食材，現場鐵板高溫煎封香氣，還能自由搭配雙拼主餐，享受肉香與海味交錯的節日樂章。

甜點控必訪皇怡咖啡廳與M烘焙坊：11/15-12/31，咖啡廳推出聖誕限定套餐，包含沙拉、北歐聖誕蛋糕及指定飲品；M烘焙坊則有柚韻抹茶塔、義大利聖誕水果麵包、法國國王派與聖誕樹造型甜點，帶來滿滿節慶甜蜜感。

此外，酒店大廳設置8米「幻彩奇緣」聖誕樹，彩球、禮物盒、麋鹿雪撬與M Logo交織金、紅、暖白光芒，打造濃厚節慶氛圍；館內10間餐廳也各有精緻布置，每個角落都充滿歡笑與驚喜。更多活動詳情：www.khhmarriott.com。（圖╱高雄萬豪酒店提供）