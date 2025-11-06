高雄葉克膜女孩深夜轉院北上！家長淚謝車輛禮讓 感動全網

重症插管並裝上葉克膜的女孩昨日從高雄義大轉院至台大，今日凌晨順利抵達。 圖：高雄市消防局提供（示意圖）

[Newtalk新聞] 高雄一名重症插管並裝上葉克膜的女孩，昨日晚間從義大醫院轉診台大醫院，救護車沿國道一號北上，家屬出發前便在社群平台貼文希望用路人留意救護車，今（6）日凌晨順利抵達台大醫院後，家屬感謝醫療團隊與一路禮讓的駕駛，感動許多網友。

家屬在社群平台PO文，女孩因肺部嚴重感染、插管並裝葉克膜，昨晚將由高雄義大轉院台大，請經過國道一號的朋友、看到救護車務必禮讓。隨後立委柯志恩看到訊息轉發，並協助聯繫警政署與台大醫院，讓女孩能快速就醫。

隨著女孩順利在今日凌晨抵達台大醫院，家屬在社群平台發出感謝文，「由衷感謝義大醫療團隊與台大醫療團隊的全力照護，也特別感謝救護車司機一路專業、安全地護送。」並對各大貨車、聯結車社群的車友們一路禮讓以及立委柯志恩的幫忙致謝。

網友直呼「太好了！！睡前看到這篇文覺得好開心」、「祝妹妹早日脫離這些機器！！健健康康的看看這個世界」，並有大量網友祝福女孩早日康復。

