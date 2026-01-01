高雄董娘開月薪8萬徵管家 過來人揭富門生活內幕勸退：充滿精神折磨

高雄一名董娘誠徵一名貼身管家，月薪6萬起跳還附宿舍，引發網友熱議。（示意圖，photoAC）

高雄美濃最近出現一則超吸睛的徵人廣告，一間企業開出總裁夫人管家的職缺，薪資介於6萬到8萬之間，吸引不少求職者目光。工作內容除了日常陪伴，還得配合董娘行程開車接送，並具備機動處理雜事的能力。公司主打福利完善，不僅有1萬元的三節紅包，試用期表現好還能提早轉正，針對遠道而來的員工更提供住宿，讓這則徵才啟事的人氣指數直接衝到最高。

薪水福利佳卻被笑選宮女

依據這則人力銀行網站職缺內容顯示，這名董娘要招聘「總裁夫人貼身管家」，工作不只要隨時待命陪伴董娘，還得具備高度耐心與優良品德，甚至要兼任司機配合行程，雖然有萬元三節獎金與2個月年終，公司還貼心提供宿舍，但條件曝光後讓不少網友笑稱這根本是在選現代「宮女翠果」，紛紛吐槽薪水太低，「這是護理師＋司機＋管家＋保母一身的職務內容耶！這樣至少要20萬起跳耶！」

網友吐槽滿滿

也有人吐槽，「才8萬就想請貼身24小時護理師，是要多便宜」「幫翻譯：隨叫隨到、有潔癖、罵不跑、會開車」，更有人毒舌嘲諷「這怎麼看最後都會是老闆一家的台傭」「這是應徵寵物的，不喜勿試」「就特助啊，我現在也是做這樣，講難聽一點就是傭人，什麼都要做，要開車、當隨扈、當助理、當管家，還好有請清潔員，不然我連清潔都要做」。

過來人分享血淚史

另外，還有過來人含淚分享慘痛經驗，透露這類老闆通常極難伺候，曾有擔任秘書的網友最後淪為全家人的雜役，不僅要忍受老闆娘像吉娃娃般不穩定的情緒，還得替30幾歲的巨嬰兒子處理生活瑣事，甚至被用日語辱罵。他警告大家別被高薪蒙蔽雙眼，因為豪宅裡的工作環境往往充滿未知的精神折磨，雇主的脾氣絕對是最大的變數，另外還有人連抓姦都要參與，「我之前在某公司當秘書時，還要幫老闆娘偷看老闆的LINE，一起幫她抓姦情」。

有志應徵者也不少

即便如此，仍有網友覺得這是不錯的職缺，認為只要掌握財富密碼就能輕鬆致富，「服侍有錢人家的媽媽，需要很小心，不要讓人不爽。只要照顧得好，人家隨便分點紅就是一筆橫財，6萬月薪只是表面的，會提供住宿應該就不是24小時，還可能是住在豪宅內，而且包吃」「總裁夫人服侍好，小費應該是不會少。要是輕微老人癡呆那就更爽了，工作輕鬆又愉快」。

