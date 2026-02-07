高雄藍白合？柯志恩：三個選區存在與友黨合作的空間

圖：民進黨高雄市議員黨內初選登記已如火如荼展開，國民黨尚未動起來，柯志恩表示，過年後成立九人提名小組，分三波提名。（柯志恩辦公室提供）

代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩七日前往肉豆公市場及瑞興市場發放春聯，現場不少民眾加油打氣，令她十分感動，對於農曆年後將成立九人提名小組，柯志恩強調，分三波提名，有三個選區存在與友黨合作的空間，力求凝聚最大票源。

針對民進黨高雄市議員四日開始進行初選登記，各派系大動作造勢，但國民黨尚未動起來，基層頗感焦慮，柯志恩表示，國民黨將採取「科學化」提名策略，參考二Ｏ二二年市長選舉及總統大選得票率，算出每區可以提名多少人，將分三波提名，首波鎖定無爭議現任議員，後續接著有第二波、第三波。

廣告 廣告

外界好奇如何「藍白合」？柯志恩指出，全市約有三個選區具備與友黨合作的空間，可能是民眾黨或無黨籍，市長選舉希望凝聚最大票源、最大公約數，一定會用過去得票率做出提名選擇。

面對高雄綠大於藍的基本盤，柯志恩認為，民進黨擁有強大的資源與組織優勢，這將是一場異常艱辛的挑戰，但仍會按照自己的節奏走，唯有在野團結，才有機會贏得勝選。