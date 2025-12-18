高雄藍碳復育示範亮相 低度魚塭轉型為沿海淨零新解方

海洋委員會海洋保育署18日在高雄「住海邊新手村」發表藍碳復育示範成果，展現低度利用魚塭轉型為海草床與紅樹林藍碳生態系的可行性。此次成果發表吸引近50位地方政府、研究機構、漁業團體與在地居民參與，透過實地展示與交流，呈現藍碳生態系在固碳、水質改善與生物多樣性提升上的具體成效，為南部沿海邁向碳中和奠定重要基礎。

↑圖說：海洋保育署署長陸曉筠表示，透過藍碳生態系與在地漁產業結合，未來可提高產業價值。（圖片來源：海洋保育署提供）

廣告 廣告

海保署署長陸曉筠指出，紅樹林、海草床與鹽沼等藍碳生態系是國際高度重視的自然型減碳解方，具備強大的碳吸存能力。本計畫由海保署統籌補助，攜手高雄市政府海洋局，並由國立高雄科技大學執行，結合在地漁業資源，驗證低度利用與閒置魚塭轉型為藍碳生態魚塭的可行性，不僅有助於減碳，也可為漁產業創造新的附加價值。

計畫分為示範場域建置與潛勢場址盤點兩大主軸，在永安區魚塭成功導入臺灣原生海草與海茄苳等紅樹林植栽，打造兼具固碳、水質淨化與生態提升效益的藍碳棲地。高科大團隊指出，示範魚塭已栽植超過8,000株海草與175株紅樹林，海草床覆蓋率約達六成，水質監測顯示總氮濃度平均降低15%，底棲生物物種數也較復育前增加，顯示藍碳復育對生態環境的正向影響。

↑圖說：高科大洪明昌副教授藍碳示範場域導覽（圖片來源：海洋保育署提供）

海保署進一步說明，示範場域的紅樹林與海草床每年合計可產生約1噸二氧化碳當量的固碳效益，顯示魚塭轉型具高度潛力。同時，高科大已完成高雄沿海行政區盤點，篩選出105池具藍碳發展潛力的閒置魚塭，總面積約18.4公頃，為未來擴大推動藍碳復育提供重要基礎資料。

高雄市海洋局副局長羅長安表示，透過示範場域的成功經驗，可提升其他養殖區投入意願，帶動在地產業發展，並朝新興綠色產業邁進。在地團體代表也期待，藍碳復育能為漁業注入永續動能，提升整體競爭力。

↑圖說：魚塭轉型紅樹林及海草床藍碳復育示範場域。（圖片來源：海洋保育署提供）

海保署強調，本計畫已為高雄新增約0.5公頃具固碳功能的藍碳土地，未來將持續推動研究深化、示範擴大與跨域合作，並結合ESG理念、社區參與與企業認養機制，建立可長期運作的藍碳治理模式。相關成果不僅具備方法學驗證與實務操作價值，也為各縣市與漁業社區提供可複製的轉型典範，為臺灣邁向淨零轉型注入新的藍色動能。

更多品觀點報導

金爵獎國際賽高雄登場 海洋意象入杯掀起藍色創意浪潮

義大999秒跨年煙火迎2026 三階段交管上路、免費接駁助疏運

