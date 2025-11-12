高雄藍議員罕見激烈抗爭！白喬茵曝真相批陳其邁：不敢向中央抗議

高雄市議會昨（11）日進行總預算交付議程，藍營不滿高雄市長陳其邁報告完總預算後就離席，集體霸占主席台包圍議長康裕成，綠營緊急護駕，雙方爆發激烈肢體衝突。高雄市議員白喬茵還原當下情形，並痛批高雄市長陳其邁漠視市民權益、完全不敢向中央抗議。

白喬茵昨在臉書指出，市長坐鎮防災應變中心的目的是防範颱風侵害市民的生命財產，不是被拿來當說謊道具用的，並還原昨天在議場發生的事；白指出，昨為高雄市政府將115年度總預算交付審查的日子，每一筆預算皆對應陳其邁未來一年的政策方向，需要被嚴肅檢視與看待。

廣告 廣告

然而，白喬茵說，立法院修財劃法幫高雄增加258億的統籌分配款，行政院卻使出政治報復手段，違法縮減高雄共432億的一般性補助、計畫型補助，以及黃線捷運補助款，一來一回，中央等於超砍高雄174億，陳其邁卻漠視市民權益、完全不敢向中央抗議。

至於最後的預算書長什麼樣子？白喬茵舉例說明，包括教育局4.3億營養午餐採用國產食材溯源計畫歸零、農業局1800萬友善動物保護計畫歸零、衛生局1068萬急救站整備與人員訓練計畫歸零、地政局土地違規查處作業費歸零以及長照計畫減列11億；令白不禁質疑，陳認為孩童午餐的安全與健康不重要、促進動物福利與減少流浪貓狗不重要、提升醫療體系面對突發事件的應變能力不重要、高齡社會的長輩照顧不重要、還有隨便把高雄挖成大峽谷未來都不用祭出裁罰？

另外，白喬茵說當國民黨議員輪流發言，要求市府提出一份更貼近民意需求的預算時，議長康裕成敲槌休息5分鐘，陳其邁就一聲不響跑出去，再也沒有回來了；針對市府澄清陳去應變中心開防颱會議，白諷刺表示，陳搞消失的時候，市府33位局處長和3位副市長都還在議事廳坐著，是和鬼開嗎？且被拍到11：35離開議事廳躲進休息室，直到13:32才離開議會，根本沒去防災會議，而是在議會小房間裡展開兩個小時的大休息。

白喬茵強調，審查預算是議員的核心職責，陳其邁市府卻屢將議會當塑膠；預算的編列與討論是照顧民生、分配資源的重要議案，不該被用政治手段便宜解決。

【看原文連結】