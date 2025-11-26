高雄藝術家花生木雕「超仿真」 日海關誤當堅果扣2天

高雄藝術家曾慶棟的花生木雕作品《似真是假》參加日本國際雕塑大賽時，因過於逼真而被日本海關誤認為違禁堅果扣留2天。經確認為雕刻品後順利放行，作品最終從全球參賽作品中脫穎而出入選決賽，目前正於神戶日本藝術中心展出。

曾慶棟因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，專注於花生題材 。（圖／翻攝畫面）

根據《中國時報》報導，現年67歲的曾慶棟擔任高雄國際藝術學會常務監事，他喜愛藍染與雕刻創作。他回憶起創作的起點，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作並拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的曾慶棟，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感。他從葉片創作起步，後來專注於花生題材，從外殼到花生仁都細緻刻畫，為追求逼真效果常廢寢忘食。花生雕刻的細膩度令親友驚豔，也促使他踏上參賽之路。

從外殼到花生仁都細緻刻畫 。（圖／翻攝畫面）

花生雕刻的細膩度令親友驚豔，也促使他踏上參賽之路 。（圖／翻攝畫面）

曾慶棟的作品陸續獲得2024宜蘭美展佳作、台中大墩國際美展入選，以及2025台南美展優選、南投山美展佳作等肯定，這些成績成為他挑戰國際賽事的重要動力。10月時，曾慶棟以最新花生雕刻《似真是假》參加日本第十一回雕塑國際大賽，並於10月22日自高雄寄出作品。未料因逼真得像真花生，被日本海關依堅果入境管制規定以疑似堅果為由扣留查驗，滯留2天，讓他一度擔心趕不上比賽時程。

高雄藝術家曾慶棟的花生木雕《似真是假》因太過逼真，寄往日本參賽時被海關 扣留查驗，滯留2天 。（圖／曾慶棟提供）

所幸海關最終確認為雕刻品，作品於10月30日順利送達大會，並在11月18日傳來入選決賽的好消息。此次全球共有37件作品入選，《似真是假》現於神戶日本藝術中心展出，最終得獎名單將由民眾投票決定。曾慶棟笑說，作品被扣留雖讓他緊張，但能逼真到讓海關誤會「也是一種肯定」。他希望透過花生這農村題材，讓國際看見台灣藝術家的細膩手工與土地情感。

