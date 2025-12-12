高雄蚵子寮漁港撈到家電海廢 漁民質疑商貨船丟棄

船長說道，「看！那商船丟的油漆桶啦。」11日上午，高雄蚵子寮漁港的漁船出海，想捕魚卻撈回滿滿海廢。船長表示，「都商船丟的鐵。」

高雄蚵子寮漁港3到5海浬，近來常有商船違規停泊，除了影響航道外，漁民也發現不少海廢，有人撈到輪胎，有人撈到分離式冷氣機、洗衣機，還有大型商貨船才用得到的粗纜繩，質疑這些都是商貨船上丟棄的海廢，污染海洋環境，也導致漁網破損，讓漁民損失慘重。

陳情船長蔡先生表示，「最近我就又撈到1台冷氣，對呀，腳踏車也有呀，就船上用的，東西壞掉的東西，都往海裡丟這樣。」

陳情船長吳先生指出，「越撈越多，海廢卻越多，所以我們也無法作業，影響到我們的生計。」

蚵子寮漁港至少20艘漁船都遭遇相同狀況，民代質疑，這是相關單位對商貨船在近海違停狀況取締不力而造成。

國民黨高雄市議員宋立彬質詢道，「有些管轄是海巡署的有些管轄是港務局、港務公司的，但他們就互相踢皮球，我踢給你、你踢給我，到最後還是一樣漁民受苦嘛。」

高雄市海洋局副局長羅長安回覆，「本週起我們也請海巡署加強巡查跟驅離，必要時將針對違規錨泊的船隻進行登船的檢查。」

市府表示，海廢易受潮流、風向等自然因素影響，實務上難以即時判定，已於第一時間通報海保署。

海保署海洋環境組長馬振耀認為，「海廢已經超過3海浬，應該會是海保署的權責，那我們這邊會來請海巡署來協助我們，至少要到那附近海域看一下，如果有我們也不能允許，該取締該處罰的我們就是要依規定辦理。」

海保署表示，船舶廢棄物不可丟棄海上，遭查獲的船舶恐涉犯《海污法》，違規行為遭查獲將對船舶所有人開罰，400噸以上船舶處30萬到3000萬元罰鍰，400噸以下則可罰3萬到300萬元。