高雄蚵子寮漁港 禦寒物資溫暖漁工

歲末時分，高雄蚵子寮漁港洋溢著溫暖。慈濟志工連續第二年到此，為離鄉打拚的漁工送上禦寒物資，更邀請他們參與環保。這分關懷，讓寒冬中的港邊，充滿溫情。

傍晚時分蚵子寮漁工們，趕緊收漁具，他們心心念念的是等會的溫暖團聚。祈福禱告後，志工準備好的禦寒物資也到位，送到漁工手中。

「祝福你喔 祝福 感恩。」

慈濟志工 李琇釧：「阮維慶神父的慈愛與引薦，證嚴法師與全球慈濟志工，送上禦寒衣物。」

天氣越來越冷，志工不忍心離鄉背井的漁工生活短缺，在天主教社會慈善基金會的牽引下，連續2年，送物資更邀請他們動手做環保。

慈濟志工 劉慧玲：「有沒有來 (有) ，要來幫忙做環保喔，好不好 (好)，(要到)蚵子寮環保站來 (好)，有沒有常來 (有)，我們是不是都認識，所以我們是一家人喔。」

海星服務中心 吳庭寬：「慈濟提供了很多外套，還有物資給漁工，今年很幸運的，也很高興可以繼續結緣。」

慈濟志工 李琇釧：「內衣 圍巾 還有手套，給這些漁工們 一個溫暖。」

每樣物資都承載著祝福。歲末寒冬，志工們最大的心願，就是讓這群離家千里的朋友，身暖、心也暖。

