即時中心／顏一軒報導

高雄市長陳其邁今（6）日出席2025遠見高峰會「留財引資 邁向亞洲資產管理中心」專題論壇，與證交所林修銘董事長及台北富邦銀行吳薏菱執行副總等貴賓同台對談，分享高雄在打造亞洲資產管理中心的角色與發展願景。本次會議以「關稅・科技・永續：巨變下前進策略」為主題，舉辦為期兩天的峰會，邀集多位國際重量級專家與產官學界領袖，聚焦全球政治與經濟秩序持續變動下的前行策略。





陳其邁指出，高雄設立亞洲資產管理中心可謂水到渠成，這些條件來自國內堅實的資本市場基礎。台灣壽險、銀行及證券總資產達130兆元，股市總市值突破3兆美元，外匯存底達6,000億美元，顯示資金水位與市場規模均創歷史新高；他強調，高雄產業結構多元，兼具傳統產業與高科技產業優勢，無論是鋼鐵及石化供應鏈，或台積電先進製程與日月光封測廠的落腳，皆讓高雄成為兼具傳統與創新能量的產業重鎮。

快新聞／高雄蛻變中！亞洲資產管理中心水到渠成 陳其邁：鬆綁法規是關鍵

陳其邁表示，高雄兼具傳統產業與高科技產業優勢，設立亞洲資產管理中心水到渠成。（圖／高雄市政府提供）

隨著全球供應鏈重組，陳其邁說明，許多台商調整產業布局，製造基地轉往海外，但總部選擇留在台灣，形成龐大的中小企業群體；高雄在地產業不僅具備全球布局優勢，並與半導體S廊帶、先進封裝與高科技產業鏈緊密連結，逐漸形成全球最具韌性的半導體聚落，對金融服務及資金活絡的需求日益提升。

陳其邁進一步說明，隨著國際法規與減碳要求趨嚴，如歐盟CBAM政策，高雄傳統產業勢必要投入更多資源於減碳及碳權交易，永續金融的支持成為轉型關鍵；高市府積極推動產業升級，透過智慧製造與AI技術應用，協助企業完成從觀念驗證到商業模式驗證的全方位升級，也吸引AMD、IBM、和碩、鴻海等國際企業設立研發中心，帶動產業與技術融合。

快新聞／高雄蛻變中！亞洲資產管理中心水到渠成 陳其邁：鬆綁法規是關鍵

陳其邁（中）期待透過「006688」優惠方案，支持業者進駐高雄，一同開啟資產管理的新篇章。（圖／高雄市政府提供）

最後，陳其邁強調，法規鬆綁是推動亞洲資產管理中心成功的關鍵條件，地方政府將主動與進駐專區的業者密切合作，並積極媒合在地產業，包括企業二代及正處於轉型與快速發展階段的企業客戶，讓業者更深入了解產業需求；他並說，高市府提供「006688」方案，支持進駐業者前兩年免租金，第3至4年租金六折，第5至6年八折優惠，期待所有業者跟金管會及高市府一同開啟資產管理的新篇章。





原文出處：快新聞／高雄蛻變中！亞洲資產管理中心水到渠成 陳其邁：鬆綁法規是關鍵

