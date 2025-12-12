高雄蜜風鈴蓮霧搶攻雙12商機 全家推「原果＋截切」雙規格販售

高雄冬季人氣水果蜜風鈴蓮霧正值產季，全家便利商店攜手高雄市政府農業局於雙12推出蓮霧雙規格商品，包含「原果」與「截切盒」，以便利、多元的購買方式帶動冬季水果買氣。此次選用的高雄蜜風鈴蓮霧以果實鮮紅、口感脆甜著稱，原果品項於全台約450家全家限定販售，截切盒則在4,400多家門市供應，民眾也可透過全家APP「蔬食生鮮地圖」查詢販售門市。

↑圖說：全家便利商店攜手高雄市政府農業局推出高雄蓮霧雙規格商品。（圖片來源：高雄市農業局提供）

廣告 廣告

高雄市農業局表示，蜜風鈴蓮霧主要生產地集中在六龜與路竹，全市種植面積約75公頃，年產量可達931公噸。蓮霧果肉紮實、水分豐富，甜度高且風味清爽，是冬季市場的明星果品，也因富含膳食纖維而成為消費者喜愛的健康水果選擇。

全家便利商店指出，高雄蜜風鈴蓮霧截切盒即日起販售至12月26日，原果蓮霧則將販售至產季結束。除了到門市選購，民眾也能透過「全家行動購」電商平台預購取貨，享受產地直送的新鮮滋味。

↑圖說：高雄蜜風鈴截切蓮霧自即日起至 12 月 26 日結束限定販售。（圖片來源：高雄市農業局提供）

高雄市農業局長姚志旺表示，與全家的合作讓更多消費者能在日常生活中輕鬆品嚐高雄優質水果，此次蓮霧上架便利商店，更展現產地鮮果與零售通路結合的成功模式。他也呼籲民眾多支持在地農民，選購高雄水果不僅美味健康，也能為地方產業與農村經濟注入活力。

農業局鼓勵民眾即刻前往全家便利商店品嘗蜜風鈴蓮霧，用清甜爽脆的季節果香替冬季生活增添一抹幸福滋味。

更多品觀點報導

捷運黃線 Y15 聯開案簽約 高雄打造科技總部群聚新引擎

小樹市集回歸愛河 300組家庭打造最暖心「小小店長」市集

