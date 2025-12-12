高雄蜜風鈴蓮霧超商上架 「原果」及「截切盒」雙規格限定販售

適逢雙12購物檔期，全家便利商店攜手高市府農業局推出高雄蓮霧雙規格商品，包括「原果」及「截切盒」，這次嚴選清脆甜美的高雄蜜風鈴蓮霧，其中原果品項將於四百五十家「全家」店舖限定販售，截切盒則於全台逾四千四百家店舖供應，消費者可透過「全家」APP地圖趣「蔬食生鮮地圖」查詢販售店舖，期望以更便利、多元的選擇，讓消費者能即刻品味美味的蓮霧。(見圖)

農業局今(十二)日說明，高雄蜜風鈴蓮霧種植面積約七十五公頃，預估總產量九百三十一公噸，以六龜、路竹為主產區，蜜風鈴蓮霧以口感爽脆、果肉紮實著稱，外表鮮紅亮麗，甜度高且多汁，是冬季水果市場的熱門選擇。

廣告 廣告

高雄蓮霧除了口感爽脆之外，更富含膳食纖維，是補充營養的理想水果，無論是作為早餐、午後點心，或是辦公室健康零食，蓮霧都能為日常生活增添一份自然清甜，也非常適合親子共享或節日禮盒使用。

全家便利商店指出，高雄蜜風鈴截切蓮霧自即日起至十二月廿六日結束限定販售，此外，原果蓮霧則自即日起至產季結束期間，消費者除可於指定「全家」購買外，更可以透過「全家」電商平台「全家行動購」預購下單取貨。

農業局姚志旺局長表示，高雄與全家便利商店合作多年，十分感謝消費者對於高雄果品的支持，這次蜜風鈴蓮霧上架全家便利商店，不僅結合產地直送的新鮮水果與便利商店的便利性，也讓更多消費者在日常生活中輕鬆享用高雄優質水果。

農業局鼓勵消費者支持在地水果，不僅能享受新鮮美味，也能支持農民生產與地方經濟發展；即日起前往全家便利商店，品嚐蜜風鈴蓮霧，感受高雄在地水果的自然鮮甜，為生活增添一份美好滋味。