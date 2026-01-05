高雄行人地獄！80歲婦走斑馬線遭撞飛滾好幾圈 腦出血命危

高雄市鳳山區4日下午發生一起嚴重車禍，一名80歲葉楊姓婦人行經博愛路、鳳松路口斑馬線時，遭左轉自小客車撞飛，當場滾了好幾圈倒地不起，目前因腦出血仍在加護病房搶救。

高雄市鳳山區4日下午發生一起嚴重車禍。（圖／警方提供）

鳳山分局於昨（4）日下午3時32分許獲報，49歲洪姓男子駕駛自小客車沿鳳松路由北往南行駛，在路口左轉博愛路時，與正在穿越馬路的葉楊姓女子發生擦撞。葉楊女身體多處擦傷、意識不清，先送往鳳山醫院救治，後轉送長庚醫院。

從監視器畫面可見，葉楊婦當時走在斑馬線上穿越馬路，左轉的自小客車未注意前方有行人，直接將人撞飛，葉楊婦當場在地上滾了好幾圈，救護人員抵達現場時，葉楊婦意識不清，全身多處擦挫傷，緊急送醫急救。

警方對洪男實施酒測，其酒測值為0。初步肇事原因研判為洪男未注意車前狀況所致，但詳細肇事原因仍需由交通大隊進一步判定釐清。

