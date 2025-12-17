高雄行人死亡車禍…83歲婦「強渡虎口遭撞飛亡」！當地人認出是熟面孔

記者簡榮良／高雄報導

騎士只能自認倒霉了！高雄楠梓區楠梓新路今（27）日凌晨0時許，發生一起死亡車禍，一名83歲黃姓婦人不顧紅燈，肉身穿越大馬路，遭25歲許姓騎士迎面撞上，送醫不治。據悉，黃婦是遊民常在附近一帶活動，靠撿拾回收維生，當地人都有過一面之緣。

83歲黃姓婦人不顧紅燈，肉身穿越大馬路，遭25歲許姓騎士迎面撞上，送醫不治。（圖／翻攝畫面）

監視器拍下，一個黑人影不加思索穿越大馬路，車來車往，人影閃爍，步伐蹣跚，不難看出上了年紀，駕駛見狀除了詫異外，下意識紛紛煞停，險些釀成追撞；不過，就在婦人快抵達對街時，一輛機車順利擦身而過，後頭迎面而來的25歲許姓騎士就沒那麼幸運，閃避不及連人帶車撞上，造成婦人當場死亡。經檢測許男無酒精反應，詳細肇事原因尚需送交通大隊分析研判。

據悉，死者為83歲黃姓婦人，是在地遊民，靠撿拾回收維生，居民都曾有過一面之緣；只是這麼晚了死者要去哪？無人知曉，警方聯繫上遠房親戚接手處理後事。

死者為83歲黃姓婦人，是在地遊民，靠撿拾回收維生，居民都曾有過一面之緣。（圖／翻攝畫面）

