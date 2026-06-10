高雄行人穿豔色雨衣遭左轉車擊落 網嘆： 穿得再顯眼遇三寶也沒用

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〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄連日降雨，行車上路更要小心謹慎。有網友曝光8日行經三民區澄清路與文龍路口的行車記錄器，當時1名行人穿著橘紅色的雨衣走斑馬線過馬路，卻遭同向左彎轎車直接撞倒在地，無奈感嘆「穿得再顯眼，遇到三寶一樣沒用！」

據了解，當時文龍路號誌轉為綠燈，所有車燈正要起步，轎車駕駛疑似為搶快左轉，未察覺左側斑馬線上有行人正在通行，直接將行人擊落，當時下著雨，行人當場倒地不起，嚇得目擊者連忙通報警消。

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三民二分局陽明所說明，事故發生於8日上午7時許，當時轎車駕駛劉女(50歲)開車沿文龍路往西左轉澄清路時，與由澄清路同向往西行走於行人穿越道之廖男(56歲)行人發生碰撞，造成廖男手腳擦挫傷，經送醫後無大礙。

警方初步研判，劉女行近行人穿越道，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過且致人受傷，違反道路交通管理處罰條例第44條第4項，可處1萬8000元至3萬6000元罰鍰，吊扣駕駛執照1至2年，並應接受道路安全講習。詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

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