高雄行車糾紛遭阻路辱罵 警開罰3.6萬再送辦

社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市中和區一棟分租套房，發生搶案！一名60歲的楊姓男子，因為欠繳房租，被房東趕了出來，他與房東說好，要回租屋處搬東西，結果看到一樓大門沒關，他還進去睡了一晚，隔天要離開時，男子看到隔壁女租客要外出倒垃圾，立刻拿出水果刀，挾持女子、綑綁雙手，搶了6700元買毒品，結果一小時內就被逮捕。員警：「欸他吧是不是。」一名男子蹲在地上，被警方包圍！一小時前，他闖入分租套房內，勒索、行搶後逃逸，而他的身分，也立刻被警方掌握！監視器拍到男子犯案後，快步離開公寓，穿著鮮紅色外套，鬼鬼祟祟的模樣，很難不被注意！中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）分租套房房客：「（住戶）就是不會隨手關門，那個嫌犯已經搬離這邊，已經大概有兩三個月了，樓上那個密碼鎖沒有換，就用他原來的密碼跑進去，結果那個嫌犯好像是躲在門後面那邊。」勒索搶案，發生在新北市中和地區，60歲的楊姓男子，是分租套房前租客，因為積欠多個月的房租，10月底被房東趕出來，居無定所，疑似缺錢買毒，重返分租套房犯案。公寓住戶：「之前就說他當廚師，後來行為就怪怪的好像吸毒，聽說好像繳不起房租。」這個月3號，楊姓男子重返租屋處搬家當，看到一樓大門敞開，一路走到四樓套房，由於房東大門密碼沒換，讓他得以入內，回到原金租的套房睡了一晚，隔天中午，他看到隔壁女租客剛好要倒垃圾，竟然將女租客拖回房間內，先用水果刀威嚇對方，再用手機線綁住雙手，女子嚇壞給了7700元，楊姓男子疑似良心過意不去，最後只拿了6700元，還跟女租客大吐苦水半小時，最後幫她包紮、倒垃圾，女子事後嚇得趕緊報警。中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）中和派出所所長陳則佑：「（嫌犯）一年前發生車禍的關係，導致他的收入來源比較不穩定，所以造成他經濟上有些困窘，所以才臨時起意犯這個案件。」楊姓男子犯案後，買完毒品，馬上被警方逮到，一開始還謊報刀械藏匿地點，混淆警方！這回老公寓一樓大門敞開成為破口！讓嫌犯得以連闖三關行搶，最終還是被逮個正著。原文出處：中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元 更多民視新聞報導家人捲入校園霸凌案！賴瑞隆落淚致歉：會轉學、就醫與負責三峽化工廠大火濃煙遮天 消防局籲居民緊閉門窗戴口罩賴瑞隆家人捲霸凌！王浩宇喊「不實指控」：支持提告

民視影音 ・ 20 小時前 ・ 1