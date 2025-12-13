高雄行車糾紛！ 載客按喇叭爆衝突 雙方當街大打出手

高雄市 / 綜合報導

高雄一名51歲矯姓男子疑似是白牌車司機，昨(12)日上午11點多載著乘客行駛過程，對另一部車按下喇叭，這舉動引發不滿，雙方在中正二路及民族路停等紅燈時，下車理論，沒想到矯姓男子，疑似情緒失控，拿起水瓶先攻擊，結果最後因為身材差異，被打趴在地，目擊民眾嚇得通報警方。雖然雙方後續不提出告訴，但警方表示，當街上演全武行，已經違反社會秩序維護法，最高可處一萬八千元罰鍰。

道路上傳來叫囂聲響，乘客看苗頭不對，趕緊把行李從車廂取出，這時穿白色衣服的駕駛，突然拿水瓶，大力朝黑衣男子頭部K下去，被攻擊的男子，回過神不甘示弱，展開一連串回擊，不只動手還動腳。

廣告 廣告

眼看對方已經到底，毫無反擊之力，但黑衣男子並未停止攻擊，目擊民眾嚇得趕緊報案，駕駛說：「之前就有很多台機車，他就一定要從最旁邊，到後面一直叭。」警方到場，年輕人還是怒火難消，不斷叫罵，而白衣駕駛則是揚言要驗傷提告。

記者VS.民眾說：「(怎麼看這個)太誇張，太離譜。」民眾說：「我覺得年輕人應該靜下心來，你如果多想個3秒5秒，把自己心靜下來的話，這些事情應該都不會發生在大馬路上。」

會讓雙方氣得不顧車輛，還停在道路上，就開打，原來昨(12)日上午11點多，開著黑色轎車的51歲矯姓男子，行駛過程，疑似對24歲曾姓男子，按下喇叭，後續在高雄中正二路及民族路口，停等紅燈時，雙方下車理論，一言不合當街開打。

中正所副所長譚龍翔說：「觸犯社會秩序違法第87條互相鬥毆，後續依法偵訊後由分局裁處。」雖然雙方後續不提告，可是當街上演全武行，已經觸犯社會秩序維護法，最高面臨一萬八千元罰鍰，現在雙方將為一時衝動行為，付出法律代價。

原始連結







更多華視新聞報導

牛排館爆財務糾紛！ 「自稱刑警男」討債.夫妻急報警

高雄8旬婦深夜迷途 忠犬小白引導警車成功返家

拿假鈔到夜市換真鈔被識破！ 2女當場遭逮

