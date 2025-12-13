高雄街頭擂台影片曝！嫌「野馬」開太慢爆衝突 牛頭牌駕駛被猛踹打趴

社會中心／陳韋劭報導

2名駕駛在馬路中大打出手。（圖／翻攝自pauljay19890808 Threads）

高雄市區昨天（12日）發生一起街頭鬥毆事件，一名矯姓男子（51歲）開車行經中正二路時，嫌前方曾姓男子（24歲）駕駛的白色野馬跑車開太慢，猛按喇叭催促，雙方爆發行車糾紛，在馬路中大打出手，衝突過程被一旁民眾拍下。

從影片可見，2車駕駛停在馬路中爆發口角，黑色轎車後座乘客連忙下車拿行李廂快閃躲避，矯姓男子持水瓶朝曾姓男子猛砸，身形壯碩的曾男馬上動手回擊，將矯男打趴在地，再出腳朝對方猛踹，一旁騎士見狀全都傻眼。

矯姓男子持水瓶朝曾男丟擲。（圖／翻攝pauljay19890808 Threads）

曾姓男子把矯男踹倒在地。（圖／翻攝自pauljay19890808 Threads）

警方指出，12日上午11時許獲報，中正二路與民族路口附近發生糾紛，經查，矯姓男子與曾姓男子發生行車糾紛，雙方在路口停紅燈時爆發肢體衝突，員警到場後將雙方帶回調查。

警方表示，雙方事後雖然都暫不提告，因2人在馬路中互毆，全案仍將先依違反《社會秩序維護法》送辦，依法可裁處各1萬8000元以下罰鍰。

