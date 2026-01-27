高雄街頭槍響！拒檢衝撞警車遭「連開15槍」 嫌犯逃逸5小時後落網
高雄市27日晚間接連傳出槍響。警方在巡邏過程中發現可疑車輛拒檢逃逸，追逐途中嫌犯多次衝撞警車，警方依法朝車輛輪胎射擊制止。案件歷經約5小時追緝，45歲李姓男子最終於28日凌晨落網。
高雄市政府警察局仁武分局27日晚間7時許，員警巡邏行經仁武區霞海路與後港巷口時，發現一輛自小客車行駛速度過快，行車狀況異常，準備上前攔查時，該車駕駛卻拒檢加速逃逸。
警方隨即以安全距離尾隨追捕，追逐過程中一路行經三民區，至高雄市左營區大中路一帶時，因道路狹窄且前方車流受阻，警方把握時機上前攔停。不料嫌犯仍拒絕配合，甚至倒車企圖衝撞警車，危及執勤員警及周邊用路人安全。
警方為防止情勢進一步失控，依法拔槍朝該車前方輪胎射擊，共計連開15槍試圖制止，現場傳出連續槍響。不過該車仍未停下，隨即加速逃離現場。整起事件並未造成民眾或員警傷亡，警用車輛亦未受損。
案發後，仁武分局立即會同刑事警察大隊成立專案小組，調閱沿線監視器畫面全力追查涉案車輛。警方於28日凌晨0時左右，在嫌犯租屋處成功拘捕45歲李姓男子到案，現場未查獲違禁物品。
據了解，李姓男子過去曾涉毒品案件，他向警方供稱，因過往遭警方攔查心生畏懼「被攔怕了」，加上當時未繫安全帶，見警方攔查便選擇逃逸，才釀成後續追逐與開槍事件。全案依公共危險、妨害公務及毀損罪嫌移送法辦。
