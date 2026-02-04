高雄街頭深夜大混戰！棒球隊討債踢鐵板 鄰居嚇到報警6人逃逸

高雄市三民區今日凌晨發生暴力衝突，債主蘇女丈夫洪男夥同5人持球棒上門討債。讀者提供



高雄市三民區灣中街今（2/4）日凌晨發生討債暴力衝突事件；警方調查，24歲洪男積欠26歲蘇女4萬元借款未還，蘇女34歲丈夫洪男不滿對方欠債，夥同5人持球棒前往洪男住處討債，雙方爆發肢體衝突，警方已鎖定6名涉案人員，正擴大追查中。

警方調查指出，24歲洪姓男子先前向26歲蘇姓女子借款4萬元，遲未償還，引發糾紛。蘇女丈夫、34歲洪姓男子不滿對方積欠債務，夥同5人組隊持球棒等器械，前往灣中街洪男住處討債。

當時屋內有欠債的洪男、其50歲父親，以及39歲王姓男子、43歲吳姓男子等4人。雙方一見面即爆發激烈口角，隨後演變成肢體衝突，現場棍棒、椅子、菜籃齊飛，10人瞬間打成一團，混亂場面持續不到半分鐘。

討債的6人眼見占不到上風，隨即駕車逃離現場，附近鄰居聽聞爭吵與碰撞聲響，驚覺事態嚴重，立刻報警處理。

警方到場時，討債一方已不在現場，欠債的洪男等4人手腳皆有擦挫傷，所幸並無大礙。三民第二分局表示，已擴大調閱周邊監視器畫面，並掌握特定犯嫌身分，全案將依涉嫌聚眾鬥毆、傷害等罪嫌積極偵辦。

