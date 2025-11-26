高雄街頭設「1路牌」！日本人讚：超級體貼

▲日本作家分享看見台灣「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」路標的想法，意外讓台灣、日本兩國的想法差異曝光。（圖／翻攝日本人的歐吉桑臉書）

[NOWnews今日新聞] 台灣街道設置的路標，竟然在外國人眼裡會有不同意義？今（25）日定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」，就分享自己在高雄街頭看到的一個路牌，寫著「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」，並表示：「日本人看到會感動」，不過貼文曝光後，卻引出一票台灣人嚇喊「看到會直接閃開！」

日籍作家下坂泰生（Yasuo Shimosaka）今（25）日在個人粉專「日本人的歐吉桑」發文分享，在高雄街頭騎自行車時，在路邊看到了一個路牌「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」。這讓日本人的歐吉桑表示：「在日本沒有看過這種路牌，真心覺得台灣人真體貼，相信日本人在台灣看到了這路牌，讓很多日本人會感動吧，這路牌代表台灣人的人情味」。

不過旅居台灣多年的他，也立刻從台灣人角度分析，「不過現實跟理想是兩回事。重點是就算台灣人看到了這路牌，沒有人為新手司機 手下留情吧，哈哈！」

▲日本作家「日本人的歐吉桑」，就分享自己在高雄街頭看到的一個路牌，寫著「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」，並表示：「日本人看到會感動」。（圖／翻攝日本人的歐吉桑臉書）

貼文曝光後，立刻引發大批台灣人共鳴喊「駕訓班的車子出來也會在車上標『駕駛訓練中』，我看到都會閃遠一點、保持距離，對彼此都好」、「台灣人反而會覺得不要開這條路，以免被新手撞上了」、「一定會禮讓、閃遠一點，因為怕被新手撞到」。

「駕照考驗路線」真的有優先權！關鍵規定曝光



事實上，自2017年5月起，我國汽車考照正式納入道路駕駛考試，各縣市也開始增設「駕駛考驗路線請禮讓考驗車」的路牌。公路總局表示，這些路標主要設置於道路駕駛考驗的指定路線上，提醒一般用路人注意並禮讓正在執行考試的車輛。

監理單位更進一步說明，依據《道路交通安全規則》規定，教練車與執行道路駕駛考驗的考驗用車，在道考路線上擁有「優先路權」，其他用路人必須主動禮讓。

▲據《道路交通安全規則》規定，教練車與執行道路駕駛考驗的考驗用車，在道考路線上擁有「優先路權」。（圖／交通部公路總局）

若出現搶道、擋道或挑釁等行為，駕訓班的道路駕駛考驗車上皆裝設行車紀錄器，可依法舉發並處以罰鍰，若造成重大事故或傷亡，駕駛更可能面臨刑事責任，呼籲民眾行經考驗路線時務必提高警覺。

資料來源：日本人的歐吉桑、交通部路政及道安司

