高雄衛生局主管竟性侵少女！羅智強嘆賴清德「社安網2.0淪口號」：應該好好反省

高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務之便獲取受監管的16歲弱勢少女名單，將其誘騙出門並載往汽車旅館性侵得逞，事後更強行塞錢「偽裝成性交易」，案件細節震驚社會；國民黨立委羅智強痛批，民進黨政府的「社會安全網」不夠落實、已淪為口號，喊話總統賴清德應即刻檢討這次中央督導為何失靈，並要提出說明。

作為高雄市和衛福部認可的「績優督導」，何建忠掌握了高風險個案及弱勢，卻濫用權限把精神照護查詢系統當作「資料池」，挑選受害少女並強行侵犯得逞；雄檢偵結後依法求處有期徒刑10年6個月，高雄地院裁定何建忠以20萬元交保，並限制住居及出境出海8個月。

羅智強透過臉書痛批，從中央到地方的資料管理權責不清、社安制度漏洞不斷、弱勢保護機制失靈，都應該對於整體社安制度進行總體檢，釐清問題、找出解方。羅智強呼籲，面對無恥犯法的惡狼，政府絕不能只是兩手一攤，讓原本該接住最弱勢的社會安全網，反而變成加害者的工具。

高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠（右）性侵少女。（取自衛福部112年表揚典禮）

「人民還該如何相信這個制度？」羅智強表示，無論是前總統蔡英文提出的社會安全網，還是賴清德在競選總統時提出的社會安全網2.0，都在近年顯示出「補破網」的政策不夠落實、淪為口號，讓更惡質、更重大的案件不斷出現。

羅智強指出，賴清德與行政院團隊，應即刻反省、檢討並調整改革方向，無論是衛福部是否有定期稽核各縣市社安網系統的查詢紀錄，還是異常查詢是否有警示機制等，都應該提出說明。羅智強重申，地方政府作為制度執行端，更沒有卸責的理由，應該全面檢視社安網在個資使用、權限管理、是否還有其他潛在受害案件等狀況。

「多一分慎重，就多一分救人的機會」，羅智強也強調，社會安全網的價值，應體現於國家能在有些人最無力的時候擋在前面，國家若想真正讓人民信任，就有義務正視這起案件以及背後結構問題。羅智強承諾，會在立法院索資並追蹤，監督社安網相關的執行狀況，避免每年都在補破網仍於事無補。

