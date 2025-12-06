高雄衛生局台灣鯛魚檢驗烏龍！食藥署揪缺失

▲高雄衛生局查驗全聯販售「台灣鯛魚排」檢出禁藥烏龍事件，食藥署派員前往稽查。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 高雄市衛生局日前查驗全聯販售「台灣鯛魚排」檢出禁藥；但後續發現是內部人員的電腦設定遭到更改，導致數值錯誤。食藥署也罕見主動派員前往訪視。而初步訪視結果，確實有誤設定的情況，也因為該儀器的電腦，登入帳號密碼為共用，就會較難區分權限；另外覆核的紀錄大多是以紙本，建議實驗室仍需要上機，以確保完整等。

對於台灣鯛魚排檢出禁藥的烏龍事件，食藥署5日已主動派員前往訪視。而食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧今（6）日說明，初步訪視後的結果，確實有誤設定的情況，誤設為標準品數值。

遲蘭慧提到，也因為該儀器的電腦登入帳號、密碼為共用，就會較難區分。

遲蘭慧表示，至於進行正常例行檢驗程序後，會有複核的作業程序，而相關制度確實有訂定，只是會放在紙本記錄，但並未納入上機紀錄等，避免類似情況再次發生。

遲蘭慧說，原則上仍是呼籲實驗室，在基本品質管理規範上應重新檢視，即便有訂定SOP，但不足之處也須全面檢視，修正後所有人員也都應充分了解、進行教育訓練，這都是實驗室後續須落實，這部分也會提醒實驗室留意。

整起事件源自全聯「台灣鯛魚排」遭高雄市衛生局檢出含禁藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，業者第一時間下架回收，經調查確認是高雄市衛生局的人為疏失，高雄市衛生局長黃志中也在4日親上火線，召開記者會致歉、並由食藥署派員前往高雄進一步了解。

