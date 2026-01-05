高雄衛生局官員變性侵惡狼 市府震怒兩大過解職

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠，日前涉嫌對未成年弱勢服務對象犯下性侵害，其中何妻涉嫌協助洩密。（圖／翻攝自Google maps）





高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠，日前涉嫌對未成年弱勢服務對象犯下性侵害，其中何妻涉嫌協助洩密。對此高雄市政府表示，均已記兩大過並予以解聘，同時公告何員姓名，強調將全面追究其行政與法律責任。

夫妻違法雙雙遭解聘

高雄市政府指出，衛生局於2025年8月8日接獲地檢署啟動調查通知後，立即對於何員處以兩大過解聘。針對何員違反《兒少法》部分，已處以最高60萬元罰鍰；至於違反《社會工作師法》部分，已移送懲戒委員會，並建議處以廢止執業執照及社工師證書之極刑。此外，何妻因涉嫌協助洩密，社會局也立即記2大過解聘，其系統使用紀錄已移送偵辦，衛生局心衛中心主任也因此案被撤換主管職務。

社會局目前已持續陪同被害人偵訊、安排就醫，並連結學校與法律扶助資源，確保在復原過程中獲得必要的心理支持與醫療協助。針對內部管理制度，衛生局與社會局均啟動全面矯正機制，包含提高帳號清查頻率、嚴審權限及限定查閱人員，並委託外部資安專家抽查檢核，以最高標準落實專業倫理。

高雄市政府強調，本案發生以來持續主動與檢方保持聯繫，除對違法者嚴正究責、絕不姑息外，也已針對整體保護機制進行全面檢討。市府未來將引入外部專業力量精進守護流程，嚴格控管服務對象的隱私資訊，避免類似機制漏洞再次發生，全力維護弱勢個案的權益與公共責任。

