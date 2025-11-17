高雄衛生局廣設628處長照守護站 長照諮詢掃QR code即可申請

記者鍾和風/高雄報導

為讓有長期照顧需求的市民能更快速獲得協助，除撥打長照專線1966，高雄市政府衛生局全國首創於社區設置「長照守護站」，建置多元長照申請管道，截至今（114）年10月已有38區衛生所、80家醫院、58家居家護理所、444家診所、3家社區藥局及5家物理治療所設置，總計達628處。民眾只要手機掃描QR code，填寫基本資料及聯絡電話後由照顧管理專員連繫到宅評估即可申請，已有超過1,500位市民藉此獲得服務，提供市民就近及便利的長照服務資源。

居護所設置長照守護站。(圖/高雄衛生局提供)

衛生局表示，「長照守護站」設置目的是為讓有長照需求市民於醫院、診所或是居家護理所等處所就診時，能獲得即時的長照服務諮詢及線上快速申請，加強在地性與就近方便性。曾有民眾葉小姐因母親為失智症且行動不便，今年4月在設有長照守護站的診所就診，經醫師建議同時申請長照服務，之後到日間照顧中心獲得專業照顧，精神及食慾改善，進而期待每日至日照中心活動，家屬獲得喘息時間，照顧壓力和負荷也大幅減輕。

截至今年10月，高雄市65歲以上人口約56萬1千人，佔全市人口20.63％，推估失能人口約11萬6千餘人，市府積極布建長照資源，服務涵蓋率自111年68.8%提升至113年88.37%，六都排名第三，目前使用各類長照服務給付人數約9萬3千餘人。

衛生局提醒，65歲以上長者、55歲以上原住民、身心障礙者或50歲以上失智症患者，有吃飯、洗澡、如廁、行走、穿脫衣物及身體移動困難等情形，需要長照服務時可就近利用「長照守護站」當面諮詢、掃描QR code或撥打長照專線1966，衛生局長期照顧中心官網（ https://gov.tw/GkT ）申請，由專人到宅評估，協助媒合照顧資源，並讓照顧者獲得適當休息。