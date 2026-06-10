高雄衛生局抽驗飲冰品配料164件 2件違規依法裁處

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▲高雄市衛生局1-5月執行飲冰品現場抽驗及稽查情形。

【記者 王靚慧／高雄 報導】近期高溫來襲，手搖飲與冰品也將進入消費高峰，為保障消費大眾食用安全，高雄市政府衛生局今（115）年5月抽驗轄內現場調製飲冰品及配料共76件，今（10）日公布抽驗結果全數符合規定；此外今年1至4月亦抽驗共88件，其中2件各因複驗腸桿菌仍超標及咖啡因含量與標示不符，均已依法裁處。

衛生局說明，今日公布的飲冰品專案抽查，主要是針對轄內手搖飲店、冰果店、咖啡店、便利商店及餐飲店等現場調製飲冰品場所，抽驗冰品、飲品、配料、咖啡及花草茶等，檢驗其衛生標準、棒麴毒素及咖啡因、總熱量及總糖量等標示符合度。其中1月及3月抽驗以早餐店豆漿、熱咖啡、冰塊為主，4月起則大量抽驗手搖飲、果汁、冰品及餡料等。

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衛生局指出，今年1至5月抽驗共164件且皆已完成複驗，其中一件冰淇淋檢出腸桿菌科不符合食品中微生物衛生標準，經限期改善後再次抽驗仍不符規定，依違反《食品安全衛生管理法》第17條暨同法第48條第8款規定，處以新臺幣3萬元罰鍰。另一件連鎖飲料店紅茶則是檢出咖啡因含量與現場標示不符，已移請所轄縣市主管機關處辦。

衛生局提醒飲冰品業者，夏日高溫多雨是微生物滋長的溫床，應落實自主衛生管理，從業人員應保持良好衛生習慣，妥善食品作業場所、設備、盛裝容器具、食材原物料貯存環境及製程等衛生管理，確保產品品質安全衛生無虞。

衛生局表示，本次抽驗結果可逕上衛生局官網食品衛生專區或高雄市食安地圖網站查詢，民眾若有任何食品安全衛生問題，可撥打電話07-7134000轉食品衛生科。（圖／高雄市政府衛生局提供）