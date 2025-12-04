高雄衛生局抽驗鯛魚排出錯致歉 全聯：感謝還原真相

（中央社記者曾智怡台北4日電）全聯鯛魚排先前檢出禁藥，高雄衛生局今天致歉出錯。全聯表示，感謝高雄市政府及衛生局在第一時間釐清事實、還原真相，未來全聯將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，讓消費者放心食用。

全聯鯛魚排先前檢出違規動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥的高雄市政府衛生局今天說，經內部調查發現設定條件遭更改，致最終檢驗計算結果為「不合格」，鄭重致歉，並主動移送檢調釐清。

全聯今天發出聲明，首先誠摯感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，以專業、嚴謹的態度守護全台的食品安全。此次事件中，高雄市政府展現高度的行政效率與責任感，不僅協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據，全聯也同時感謝各地衛生局持續的指導與監督。

全聯表示，集團始終將食品安全視為最重要的承諾。身為本土企業，深知每一項產品承載著農民的心血與消費者的信任。未來全聯將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，確保商品安全無虞，讓消費者安心選購、放心食用。（編輯：張良知）1141204