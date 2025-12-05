高雄衛生局烏龍！離職女研究助理誤檢驗台灣鯛含禁藥 列被告偵辦

高雄市衛生局近日爆出一起重大檢驗烏龍事件，源於一名已離職的女研究助理在檢驗過程中「操作不當」，導致全台18縣市緊急下架上萬包全聯販售的「台灣鯛魚排」。該助理在使用高精密儀器檢測時，疑似手動更改電腦設定，將檢驗數值錯誤放大10倍，造成兩次複驗均呈現「偽陽性」。

高雄地檢署已依《刑法》偽造文書罪將她列為被告，並指派專業檢察官深入調查事件真相，以釐清是否屬於故意或過失行為。（圖／翻攝畫面）

事件發生於10月14日，當時衛生局抽驗市售水產品，檢測結果顯示該鯛魚排含有禁止檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」。隨後，衛生局依標準作業流程進行複驗，結果仍顯示相似的檢驗數據，令全聯於12月1日宣布回收產品。

隨著事件發酵，供應商對檢驗數據提出質疑，並要求重新檢驗，結果卻顯示未檢出該藥物。高雄市衛生局在內部調查中發現，原來是該助理在操作儀器時，因清洗試管等步驟不當，錯誤更改了檢測條件，導致檢驗結果出現重大偏差。

該名研究助理已於11月4日離職，並在被檢方傳喚後承認操作不當。高雄地檢署已依《刑法》偽造文書罪將她列為被告，並指派專業檢察官深入調查事件真相，以釐清是否屬於故意或過失行為。

