高雄衛生局狼官性侵少女 監委要查了

高雄市衛生局官員何建忠涉嫌性侵少女被起訴，監察委員王幼玲、葉大華申請自動調查。資料照，李政龍攝



高雄市衛生局高官何建忠曾獲「社會安全網績優督導」，卻涉入性侵16歲少女案件，遭檢方求刑10年6月，引發社會關注。監察院今天（1/9）表示，監察委員王幼玲、葉大華申請自動調查，除了要查明衛生局對相關系統管理是否落實，也要追究何男任職社會局的妻子，利用職務之便查詢並洩密案情及警方偵辦進度給何員，衛生局與社會局是否有督管違失。

何建忠是高雄市衛生局心衛中心執行秘書，為心衛中心分區最高主管，負責家暴、兒虐、性侵害、精神疾病等個案管理，檢方卻發現他利用職務之便，去年6月肉搜並加未成年少女的LINE，假扮嫖客誘至摩鐵性侵得逞，還強行將3600元塞給少女，營造「性交易」假象。

監察院指出，何建忠利用職務登入個案查詢系統，取得弱勢少女資料後誘騙性侵，遭台灣高雄地方檢察署提起公訴。監察委員王幼玲、葉大華對此甚表重視，已申請自動調查。

監委表示，何員涉嫌利用職務之便，對其平日監督、輔導之自殺通報個案，不當違法查詢及存取個案相關資料，究高雄市衛生局對於個案相關資訊系統之使用管理，是否落實登入、調閱及使用紀錄之管理與追蹤？主管人員對於異常或大量查詢行為，是否具備即時檢核、預警或稽核機制，以防止資料遭不當利用？

監委說，何男透過任職於社會局妻子，同樣利用職務之便查詢並洩密案情及警方偵辦進度給何員，究高雄市衛生局及社會局是否有督管之違失？實有關注瞭解及深入調查之必要。

