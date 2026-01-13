高雄衛生局獲國際碳盤查認證 綠色轉型立重要里程碑

高雄市衛生局完成2024碳盤查，首度獲BSI國際查證，展現公衛體系綠色轉型決心。（本報資料照片）

高雄市政府衛生局今（13）日宣布，已完成2024年度溫室氣體盤查，並成功取得國際公信機構BSI（英國標準協會）外部查證聲明，成為高雄市公部門第3家獲國際認證的單位，衛生局表示，此舉展現透明管理碳排放的決心，也為公共衛生體系的綠色轉型立下重要里程碑。

衛生局指出，2024年為溫室氣體盤查基準年，透過科學量化手段掌握衛生行政業務中的排放源，此次盤查組織邊界涵蓋衛生行政大樓及長照中心部分樓層，結果顯示，全年度溫室氣體總排放量為1582.210公噸CO2e，其中「能源間接排放」（外購電力）佔比約66.7％，顯示辦公空間節能將是未來減碳核心方向。

不同於一般行政機關，衛生局針對公衛業務特性進行深度盤查，除了公務車輛，也將登革熱防疫使用的汽油噴藥機納入監測，報告還涵蓋疫苗運輸、登革熱快篩試劑配送以及感染性醫療廢棄物的清運與焚化處理，確保在守護市民健康的同時，也能精確計算每一份公衛資源對環境的影響。

衛生局表示，本次盤查遵循ISO 14064-1：2018國際標準，評估電力、水資源、員工出差等活動，建立可信賴的碳排資料庫，未來將依據盤查結果滾動調整減量方案，包括強化大樓節能設備、評估防疫物資綠色採購與運輸優化，目標2030年減量30％，並全力衝刺2050年達成淨零排放。

衛生局強調，透過此次查證，將帶領公私醫療機構攜手響應淨零碳排永續目標，期望高雄成為既健康又永續的適居城市。

