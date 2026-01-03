高雄衛生局督導涉性侵列管少女 學者籲社安網雙重認證督導

高雄市衛生局心衛中心是社會安全網之一，負責自殺防治，以及協助輔導家暴、性侵個案等工作，但卻發生前執行秘書何建忠利用職權查詢少女個資，涉嫌誘騙性侵。檢方偵查終結，依強制性交及違反《個資法》起訴，求刑10年6個月。

高雄市衛生局副局長王小星表示，「在得知案發第一時間，立即將何員解聘，並主動清查相關情節，移請檢調單位偵辦。針對何員，社會局依違反《兒少法》第49條，裁處最高新台幣60萬元罰鍰並公告姓名。」

曾獲績優督導殊榮，執掌社會安全網最前線工作的何建忠，任職社會局的配偶也涉洩密，兩人均已遭解聘。但案件也引發社會譁然，犯罪防治學者表示，社安網制度立意良善，建議引進AI監測系統以及雙督導機制，加強把關。

廣告 廣告

中正大學犯罪防治學系教授許華孚指出，「大數據或者是AI的辨識，當你在大量查閱這些資料，而且不是在你的工作職權所使用範圍內的話，這樣的一個系統、AI的辨識可以告訴你說，有人在做這樣的一個非法取得一些資料時候，我們可以馬上在系統上來做警示。」

雙督導密碼管制，則是調閱列管個資時，必須由第二位主管核准。學者也強調，面對問題檢討，滾動式修正，才能讓制度更加健全完善。