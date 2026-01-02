高雄衛生局秘書涉性侵未成年少女 妻洩密同遭解聘

（中央社記者林巧璉高雄2日電）高雄市衛生局男性約聘人員涉違法搜尋保護民眾個資，並誘騙性侵16歲少女，遭雄檢起訴求刑10年半。高雄市政府表示，第一時間解聘犯嫌並移請檢調，同樣任職市府的犯嫌妻子也因洩密給犯嫌遭記2大過解聘。

檢警調查，犯嫌當時為高雄市政府衛生局心理衛生中心執行秘書，涉利用職務之便，去年6月違法搜尋通報個案16歲少女的手機號碼，藉此假扮尋找性交易對象的嫖客。由於少女擔心對方握有她不雅照等，被迫答應赴約，見面後遭性侵得逞，少女受辱後前往高雄市警局婦幼警察隊報案，全案因此曝光。

衛生局今天透過新聞稿回應，對任何違法行為絕不姑息，秉持嚴查嚴辦立場，在案發後接獲通報立即解聘犯嫌，並主動清查相關情節移請檢調單位偵辦；案內涉及個人資料保護法或洩密等情事，也一併提供資料交地檢署釐清調查。

衛生局指出，嚴格要求所有員工守法守紀，在得知犯嫌涉案，衛生局即主動嚴辦清查，已於去年8月9日召開考績會，因情節重大記2大過，並依違反該業務約聘人員管理規範規定，在去年8月11日終止契約並予解聘。

高雄市社會局說明，同在高雄市政府任職的犯嫌妻子，因洩密給犯嫌已記2大過解聘，考量犯嫌違反兒少法第49條，處最高60萬元罰鍰並公告姓名；妻子違反社會工作師法第17-1條，已由高雄市社工師懲戒委員會審議，最重處廢止執業執照、廢止社會工作師證書等懲戒。

衛生局說明，社區心衛中心配合中央社會安全網專案計畫，依據任務與功能屬性進用共約250名專業約聘人員，平時即依規定管考，此案發生後隨即進行內部嚴格整頓，同時邀請外部專家學者組成專案輔導小組，完善約聘人員內部管理、資安管控與督導機制，務使類似情事不再發生。（編輯：黃名璽）1150102

