高雄衛生局秘書涉性侵通報個案少女 檢求刑10年半

（中央社記者洪學廣高雄2日電）高雄衛生局心衛中心一名執行秘書涉違法搜尋保護民眾個資，並誘騙16歲少女性侵。雄檢依妨害性自主等罪起訴，求刑10年半。

檢警調查，高雄市政府衛生局心理衛生中心某執行秘書涉利用職務之便，去年6月違法搜尋通報個案16歲少女的手機號碼，在加入對方的LINE帳號後，藉此假扮尋找性交易對象的嫖客。由於少女擔心對方握有她不雅照等，被迫答應赴約，見面後遭性侵得逞，少女受辱後前往高雄市警局婦幼警察隊報案，全案因此曝光。

廣告 廣告

高雄地檢署偵查時，犯嫌仍否認犯行，甚至發現他常在系統查詢相關紀錄，懷疑長期以此手法鎖定誘騙其他受輔導個案下手，且其在市府任職的配偶更曾傳送報案進度給他，據此認定犯嫌有反覆實施犯罪、勾串之虞。

檢方表示，犯嫌身為公務員，卻利用衛生局內部系統查詢被害人個資，加以違法利用，侵害被害人身心，犯行惡劣。全案偵結後依妨害性自主罪、違反個資法等罪起訴，並建請高雄地方法院重判10年6個月徒刑。犯嫌去年10月3日被起訴移審高雄地方法院後，遭法官裁定羈押。（編輯：黃世雅）1150102

如果您獲知有人遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，請撥打113保護專線（24小時）。