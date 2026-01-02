高雄衛生局績優督導竟是惡狼！侵犯少女後依然參加論文口試

高雄市衛生局一名秘書何建忠，曾獲「社會安全網績優督導」，因涉嫌性侵一名16歲少女而被提起公訴。何男利用職務之便，透過公務機密系統鎖定該名少女，並誘騙其見面，最終將其載往旅館進行性侵。事後，他還試圖用3600元來掩蓋其罪行，企圖將此行為包裝成性交易。高雄地檢署已對其提出求刑10年6個月的公訴。

高雄市衛生局一名秘書何建忠，因涉嫌性侵一名16歲少女而被提起公訴。 （圖／翻攝自衛生福利部社會及家庭署YT）

更令人震驚的是，何男在犯案後的7月18日，依然如常前往嘉義中正大學參加碩士論文口試，並以「刑法中保安處分之監護處分評估小組決策歷程之探究」為題進行論文發表，與其罪行形成強烈對比。調查顯示，何男在案發後不斷否認指控，但其名下車輛的監視器畫面顯示其進出旅館的情況，無法推翻證據。

何男在犯案後的7月18日，依然如常前往嘉義中正大學參加碩士論文口試，並以「刑法中保安處分之監護處分評估小組決策歷程之探究」為題進行論文發表，與其罪行形成強烈對比 。（圖／翻攝畫面）

此外，何男的妻子也因洩漏案件進度資訊給他而遭到懲處，兩人均已被高雄市衛生局終止契約並解聘。此事件引起社會的廣泛關注，並對公職人員的行為標準提出質疑。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

