高雄衛生局藥檢全聯鯛魚排出包！證實為離職女研究助理人為錯誤...陳其邁致歉、嚴厲要求究責：相關主管人員一併懲處

高雄市衛生局抽驗全聯「台灣鯛魚排」，報告檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）0.028ppm。不過，高雄市衛生局昨（4日）改口，是一名已離職的約聘陳姓女研究助理人為錯誤，高雄市衛生局長官為此向社會大眾致歉。高雄市長陳其邁則回應，因為檢驗錯誤對全聯及養殖業者道歉，由於一位操作同仁違反作業程序，罕見更改後台參數導致，疏失錯誤非常不應該，已立刻移送檢調，司法調查釐清是故意還是疏失，釐清真相。

高雄市衛生局於10月27、28日進行此批抽驗項目前置作業，10月29日至11月4日進行相關產品檢驗，期間都是由一名29歲陳姓女研究助理操作、判讀。據了解，陳姓女子符合衛生局受訓資格，是經過實驗室品管認證授權的研究助理，年資一年半，今年考上高普考後，於11月4日離職離開高雄市政府衛生局，後續由職代接手。

此批檢驗項目報告11月26日出爐，其中檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，高雄市衛生局發布新聞稿公布鯛魚排含禁藥。在報告數據公佈前，陳姓女子經手的第一次檢驗「台灣鯛魚排」含禁藥數據為0.03ppm，後續依規定進行複驗，由職代接手的檢驗數據則檢出0.028ppm。

不過，高雄市衛生局昨日晚間舉行記者會，改口表示正確結果是「未檢出」。針對此「烏龍」，高雄市衛生局長黃志中、副局長潘炤穎、檢驗科長林學慶起身鞠躬數秒致歉。潘炤穎說明，追查過程中從電腦後台發現「恩氟喹啉羧酸」檢驗數值遭更動、放大10倍；回頭全面檢驗，發現只有此數值遭研究助理更動，衛生局「藥物殘留檢驗」平台目前暫停運作。

潘炤穎提到，執行「動物用藥檢測」儀器是液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS），可檢驗48項禁藥。一般而言，每次檢驗前須確認相關設定，後續就不再更動。經相關紀錄確認陳姓女子曾改設定，立即聯繫學者專家討論，也同步通報衛生福利部食品藥物管理署。

潘炤穎指出，陳姓女子考上高普考後11月4日離職，政風室尚未聯繫上陳姓女子，無法確認更改動機，「錯誤設定的動機為何，目前已司法協助調查」。

全案現依「偽造文書罪」致使公務人員登載不實，移送檢調釐清。高雄市政府警察局刑事警察大隊說明，4日晚間已將陳姓女子帶回警局釐清案情，目前仍在問訊中。

高雄市長陳其邁則針對此事回應，他首先對全聯及養殖業者因為檢驗錯誤道歉，「非常不好意思」。他說，因為一位操作同仁違反作業程序，罕見更改後台參數導致，疏失錯誤非常不應該，已立刻移送檢調，司法調查釐清是故意還是疏失，釐清真相。

陳其邁也嚴厲要求，衛生局要追究責任，應該把藥物檢驗平台校正標準化，維持藥品檢驗最嚴格的標準作業程序，衛生局也立刻跟養殖戶及全聯聯繫，負起賠償責任。

陳其邁強調，當樣本有疑慮應該要複驗釐清，希望衛生局記取這次教訓落實檢驗標準及資訊透明。他說，在追究責任會連同相關主管及相關人員，負有督導責任，會一併懲處。

