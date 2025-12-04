高雄衛生局誤檢台灣鯛 設定遭約聘員放大10倍致錯判

（中央社記者林巧璉高雄4日電）高雄市衛生局抽驗全聯「台灣鯛魚排」檢出禁藥，但供應商自行送驗結果未檢出。衛生局今天致歉表示，電腦條件設定遭改為10倍，導致數值錯誤，正確結果應為「未檢出」，此案已移送地檢。

高雄市衛生局今晚緊急召開記者會，衛生局長黃志中、副局長潘炤穎、檢驗科長林學慶出席說明。

黃志中表示，衛生局11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，經由內部調查，檢驗科內部儀器的設定條件被更改，造成相關檢驗計算結果為「不合格」；目前釐清只是單一事件，為釐清人員是操作不慎或故意，此案已移送檢調釐清，並鄭重向業者、社會大眾致歉。

黃志中說，今天下午3時許收到供貨的雲林縣口湖漁類生產合作社申請複驗；而針對「恩氟喹啉羧酸」檢出疑義，衛生局近日內部持續調查、檢視，過程主動發現此錯誤，衛生局不會迴避責任，將負起相關責任；語畢，與會3人起身鞠躬數秒致歉。

潘炤穎說，所有檢驗都有固定步驟、計算公式及反應時間，一個設定就會牽動檢驗結果的變化，追查過程中從電腦後台發現「恩氟喹啉羧酸」檢驗數值遭更動、放大10倍；回頭全面檢驗，發現只有此數值遭研究助理更動，錯誤設定的動機為何，目前已司法協助調查。衛生局「藥物殘留檢驗」平台，目前暫停運作。

針對內部調查部分，潘炤穎說明，操作檢驗的研究助理是29歲陳姓女子，此人為衛生局約聘人員，也是經由認證、受訓合格檢驗人員；近日，此人因考上高普考，在11月4日離職，今天未聯絡到陳女，目前協請檢調釐清。

衛生局今天向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者鄭重致歉，黃志中強調，將依法追究相關人員責任；而相關損失賠償事宜，目前將與全聯及業者協調，全面負起相關責任。（編輯：陳仁華）1141204