高雄衛生局電腦設定錯誤 全聯台灣鯛魚排誤驗出禁藥

高雄市衛生局長黃志中解釋，「檢驗人員在操作過程裡面，將電腦的設定發生錯誤，導致有被10倍放大，所以它正確的結果是未檢出。這個事件在第一時間，我們已經通知通報了我們TFDA，我們中央主管機關食藥署，並且去深入追究這個事件的一些後續的細節跟責任。」

衛生局表示，為釐清這起操作人員是「故意或過失」，已主動移送檢調；同時確認這是單一事件，之前並沒有電腦設定更動紀錄。

衛生局也向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者致歉，並依法追究相關人員責任，也將與全聯與業者主動協調相關損失賠償事宜。

全聯則發出聲明，感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，協助澄清誤解，也為產業與消費者提供重要的科學依據。