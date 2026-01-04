高雄衛生局高官爆性侵少女 林岱樺憂：恐有更多受害者

高雄市衛生局苓雅分區心衛中心前任執行秘書何建忠。（圖／翻攝自YT@衛生福利部社會及家庭署）





曾任高雄市衛生局苓雅分區心衛中心執行秘書的何建忠，竟利用職務之便，透過肉搜鎖定一名弱勢少女，並於2025年6月30日對她性侵。對此，參加高雄市長初選的民進黨立委林岱樺在掃車行動前表示「前幾天高雄發生涉及少女重大性侵案件，顯示社會安全破口出現重大警訊，對任何一個城市來說都是非常嚴肅的事情」。

仔細觀察何建忠的手法十分細膩，顯示並非一時衝動，也讓人擔心可能還有更多受害者被迫噤聲。林岱樺在展開掃街行動出發前特別提醒大家關注，高雄近日發生涉及少女的重大性侵案件，暴露了社會安全出現明顯破口，對任何城市而言都是非常嚴肅的警訊。

林岱樺最在意的是，是否還有受害者因恐懼而不敢出面，她希望藉此向那些仍默默承受痛苦的人喊話「你不是孤單一人，我會陪你走完這一程，站在你身旁。」她進一步強調，雖然初選固然重要，但市民的安全與尊嚴才是最優先考量。林岱樺表示，這是她在出發前想表達對案件的關心，同時感謝民眾一起關注社會安全議題。

績優督導的偽裝：利用職權鎖定「獵物」

回顧整起事件，現年42歲的何建忠，曾擔任心衛中心苓雅分區的執行秘書，是最高層級主管，還曾在2023年，榮獲公共衛生衛生福利部強化「強化社會安全網績優督導」表揚。怎料就是這麼一張看似善良的面孔，私底下卻涉嫌利用職權，隨意調取民眾個資。

在2025年6月間，何建忠開始常常登入精神照護查詢系統尋找「獵物」，最後他在名冊內，鎖定1名患有創傷後壓力症候群及憂鬱症的16歲少女。他先製造握有少女不雅照的假象，逼迫少女乖乖就範，讓他性侵得逞。更過分的是，他在事後還將3600元塞進少女的包包，試圖營造是「性交易」，最後更將少女丟包在便利商店門口。

檢方求處10年半重刑 妻子也被記大過解職

不僅如此，在2025年7月18日，仍照常前往中正大學犯罪防治研究所參加論文口試，題目竟是探討社會安全網議題。遭到起訴後，何建忠還透過任職於社會局的妻子查詢案件偵辦進度，事後妻子因洩密，被記2大過遭解職，惡劣行徑令人髮指。

何建忠於去年10月初遭到羈押，在羈押3個月後，於今年1月1日以20萬元交保。事後檢方偵結此案，並對何建忠求處10年半重刑。

