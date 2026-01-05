高雄衛生局高官「查個資性侵少女」遭轟封口半年 社會局今急發公文了

高雄市政府衛生局約聘執行祕書何建忠，遭踢爆利用職務之便，從公務系統篩選一名年僅16歲少女誘騙性侵得逞。（翻攝自衛福部112年表揚典禮）

高雄市政府衛生局約聘執行祕書何建忠，遭踢爆利用職務之便，從公務系統篩選一名年僅16歲少女誘騙性侵得逞，而在社會局工作的妻子竟還在案發後，將偵辦內容洩漏給丈夫，消息曝光，引發社會譁然。對此，國民黨高雄市議會黨團痛批，衛生局「封口半年」蓋牌。而社會局今（5日）也終於「依法」發公文正式公告姓名。

高雄市政府衛生局約聘執行祕書何建忠，用公務系統選妃性侵未成年，引發輿論撻伐，國民黨高雄市議會黨團提出質疑，痛批市府知情半年卻選擇蓋牌，面對醜聞只會推卸責任，嚴正要求市長陳其邁公開道歉、要求衛生局長黃志中應立刻下台。

查個資性侵少女竟封口半年？

據了解，全案去年6月就已發生，然而據《ETtoday》報導，高雄市社會局直至今年1月2日才以何建忠違反第49條第1項第9款規定強迫、引誘、容留或媒介兒少猥褻或性交」規定，且直至今才依同法第97條後段規定公布姓名，正式發公文公告，刊登高雄市政府公報、高雄市政府社會局公布欄、高雄市仁武區公所公布欄。

高雄市政府今則發聲明表示，案件偵辦期間嚴守保密，保護被害人避免受到二次傷害，強調衛生局於去年8月8日接獲地檢署啟動調查通知後，立即對於何員處以2大過解聘，違反兒少法部分，處最高60萬元罰鍰並公告姓名。至於違反社會工作師法部分，也已移送高雄市社工師懲戒委員會審議，建議處廢止執業執照、廢止社會工作師證書等懲戒。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

