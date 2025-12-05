高雄衛生局鯛魚排禁藥烏龍案女研究助理「電話未接」遭警帶回問訊

高市衛生局長黃志中(中)、副局長潘炤穎(左)、檢驗科科長林學慶(右)召開記者會說明並鞠躬道歉。 圖：高雄市衛生局/提供

[Newtalk新聞] 高雄市衛生局抽驗全聯「台灣鯛魚排」，報告顯示檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）0.028ppm。不過，高雄市衛生局4日改口證實為一名已離職的約聘陳姓女研究助理人為錯誤，高雄市衛生局長官為此鞠躬向社會大眾致歉。高雄市政府政風室聯繫陳姓女子，但她電話未接聯繫不上，全案已移送檢調，高市刑大晚間已帶回涉案陳姓女子釐清案情。

高雄市衛生局於10月27、28日進行此批抽驗項目前置作業，10月29日至11月4日進行相關產品檢驗，期間都是由一名29歲陳姓女研究助理操作、判讀。據了解，陳姓女子符合衛生局受訓資格，是經過實驗室品管認證授權的研究助理，年資一年半，今年考上高普考後，於11月4日離職離開高雄市政府衛生局，後續由職代接手。

此批檢驗項目報告11月26日出爐，其中檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，高雄市衛生局發布新聞稿公布鯛魚排含禁藥。在報告數據公佈前，陳姓女子經手的第一次檢驗「台灣鯛魚排」含禁藥數據為0.03ppm，後續依規定進行複驗，由職代接手的檢驗數據則檢出0.028ppm。

不過，高雄市衛生局4日晚間舉行記者會改口表示正確結果是「未檢出」；高雄市衛生局長黃志中、副局長潘炤穎、檢驗科長林學慶起身鞠躬數秒致歉。潘炤穎說明，追查過程中從電腦後台發現「恩氟喹啉羧酸」檢驗數值遭更動、放大10倍；回頭全面檢驗，發現只有此數值遭研究助理更動，衛生局「藥物殘留檢驗」平台目前暫停運作。

潘炤穎提到，執行「動物用藥檢測」儀器是液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS），可檢驗48項禁藥。一般而言，每次檢驗前須確認相關設定，後續就不再更動。經相關紀錄確認陳姓女子曾改設定，立即聯繫學者專家討論，也同步通報衛生福利部食品藥物管理署。

潘炤穎指出，陳姓女子考上高普考後11月4日離職，政風室尚未聯繫上陳姓女子，無法確認更改動機。錯誤設定的動機為何，目前已司法協助調查。目前全案依「偽造文書罪」致使公務人員登載不實，移送檢調釐清。高雄市政府警察局刑事警察大隊告訴媒體，4日晚間已將陳姓女子帶回警局釐清案情，目前仍在問訊中。

