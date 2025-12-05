高雄衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍！ 陳其邁道歉、追究責任

高雄市衛生局抽驗全聯「台灣鯛魚排」檢出禁藥，但供應商自行送驗結果未檢出。衛生局昨致歉表示，電腦條件設定遭改為10倍，導致數值錯誤，正確結果應為「未檢出」，此案已移送地檢。對此，高雄市長陳其邁今（5日）表示道歉，並表示會追究相關人員責任。

高雄市長陳其邁。（示意圖／翻攝自高雄市經發局臉書）

陳其邁上午出席「APICTA Awards 2025 開幕典禮」，會前聯訪回應時事。

針對高市府衛生局藥檢出包，陳其邁表示，首先要對全聯及養殖業者因為檢驗錯誤道歉，非常不好意思，是因為一位操作同仁違反作業程序，罕見更改後台參數導致，疏失錯誤非常不應該，已立刻移送檢調，司法調查釐清是故意還是疏失，釐清真相。

陳其邁也要求衛生局要追究責任，應該把藥物檢驗平台校正標準化，維持藥品檢驗最嚴格的標準作業程序。衛生局也立刻跟養殖戶及全聯聯繫，負起賠償責任。

陳其邁指出，當樣本有疑慮應該要複驗釐清，希望衛生局記取這次教訓，落實檢驗標準及資訊透明。

陳其邁對此再次表達歉意。他說，本案目前尚在做調查，在追究責任時，會連同相關主管及相關人員，負有督導責任，會一併懲處。

